Rücksichtslose Fahrweise : Mutmaßliches Straßenrennen gefährdet Verkehr in Aldenhoven

Aldenhoven Nach einem mutmaßlichen Straßenrennen in Aldenhoven sucht die Polizei nun nach zwei Fahrzeugführern. Diese sollen mit ihrer rücksichtslosen Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben.

Ein mutmaßliches Straßenrennen hat am Sonntagabend die Polizei in Aldenhoven beschäftigt. Wie die Polizei mitteilte, informierten Zeugen die Polizei, dass zwei Autos mit rücksichtsloser Fahrweise auf der Landesstraße 136 unterwegs gewesen seien. Mehrere Überholmanöver und das Fahren mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit, zum Teil sogar nebeneinander auf einer Fahrbahn, zwangen mehrere Verkehrsteilnehmer dazu, abzubremsen und auszuweichen.

Besonders beeinträchtigt wurde laut Angaben der Zeugen die Fahrerin eines schwarzen Kleinwagens, die von einem der beiden beteiligten Fahrzeuge – einem hellblauen BMW – überholt und dabei stark geschnitten wurde. Die Fahrerin hielt nach diesem gefährlichen Überholmanöver an der Einmündung der Landesstraße 136 zur Landesstraße 11 am Fahrbahnrand an, bevor sie ihre Fahrt in unbekannte Richtung fortsetzte. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die beiden flüchtigen Fahrzeuge am Sonntagabend nicht mehr antreffen, eine Beschreibung der Insassen liegt allerdings vor.