Heerstraße zeitweise gesperrt : Motorradfahrer und Sozius bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Der motorradfahrer und sein Sozius wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht (Symbolbild). Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Aldenhoven Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto sind am späten Samstagabend ein Motorradfahrer und sein Sozius in Aldenhoven-Dürboslar schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 28 Jahre alter Motorradfahrer aus Aldenhoven gegen 23.25 Uhr gemeinsam mit seinem 29-jährigen Sozius auf der Heerstraße in Richtung Burgstraße unterwegs. Aus einer Parklücke am rechten Fahrbahnrand fuhr demnach zum selben Zeitpunkt ein 40-jähriger Autofahrer aus Aldenhoven in den fließenden Verkehr ein. Dabei habe er das von hinten kommende Motorrad übersehen. „Brems- und Ausweichversuche des Motorradfahrers misslangen“, heißt es im Bericht – es kam zur Kollision.