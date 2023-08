„Marke Eigenbau“, Teil 3 : Herbst auf der Baustelle statt Sommer am Strand

Aldenhoven Michelle Kuban und Klaus Timmermanns verbringen den Sommer auf der Baustelle. Statt Strand und faulenzen heißt es für sie Radlader fahren und Stufen einschalen. Dann regnet’s auch noch dauernd.

Seit vergangenem Herbst bauen die beiden an ihrem Traum-Eigenheim – soweit es geht in Eigenregie, um die Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Am Apfelweg sind schon vier Parteien eingezogen, Kuban und Timmermanns hoffen aktuell darauf, im Frühjahr Richtfest feiern zu können. Der aktuelle Meilenstein: Die Baugrube ist zu! Gerade im regnerischen Matschwetter sei es eine Erleichterung, dass nicht immer wieder alles zudreckt, erzählt Kuban. Rund 350 Tonnen Bergkies füllen nun den Raum um den später teilweise als Wohnraum nutzbaren Keller.

Am anderen Ende der Beliebtheitsskala: Der Treppenbau. Für ihre Kellertreppe hatten Kuban und Timmermanns von in der Nachbarschaft bauenden Fachleuten das Prädikat „unnötig ordentlich“ bekommen. „Für die Treppe in den ersten Stock wussten wir ja jetzt, wie wir vorgehen müssen ...“, erzählt Timmermanns. „... Aber eigentlich war es eine Katastrophe!“ wirft Kuban mit einem Lachen ein. Weil die neue Treppe eine Stufe mehr hat, musste nochmal neu gerechnet werden. Und weil der Beton auf Termin vorbestellt war, standen die beiden noch bis in den späten Vorabend mit Strahlern auf der Baustelle, um alles bereitzumachen. Auch, weil ihnen wichtig ist, dass am Ende die Details stimmen: Wo so mancher vielleicht am Ende eine Leuchte an die Wand dübeln würde, haben Kuban und Timmermanns auch an Kabelkanäle und Aussparungen für Spots in der Betontreppe gedacht. „Zwei kleine Malheure sind uns trotzdem unterlaufen“ berichten sie: an zwei Stellen müssen noch Lücken aufgefüllt werden – Schönheitsfehler, aber nichts, was man nicht reparieren könnte.