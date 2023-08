Kommentar zu Tierschutzverein in Aldenhoven : Lebenshof gibt Bezug zu dem, was in der Kühltheke liegt

Lebenshof gibt Bezug zu dem, was in der Kühltheke liegt

Meinung Aldenhoven Julia und Andre Cremer investieren viel in ihren Aldenhovener Tierschutzverein. Das kann man unökonomisch finden. Es kann einen aber auch dazu bringen, das eigene Verhalten und die eigenen Werte zu überdenken. Was ist ein Tier wert, das uns nicht nutzt?

Lebenshof in Aldenhoven : Sie geben Nutztieren eine zweite Chance In den Tierschutz sind Julia und Andre Cremer eher zufällig gerutscht. Jetzt verbringen die beiden Aldenhovener den halben Tag damit, Schweine und Schafe zu versorgen. Und sind schon jetzt auf der Suche nach einem größeren Standort für ihren Lebenshof.

Acht Schweine und acht Schafe leben aktuell auf dem Aldenhovener Lebenshof. Eine verschwindend geringe Zahl, verglichen mit denen, die weiter in Mastbetrieben ein trauriges Dasein fristen. Doch neben der Prämisse, so vielen Tieren wie eben möglich ein schönes Leben zu ermöglichen, erfüllt der Hof einen anderen, größeren Zweck: Bewusstsein schaffen und Denkanstöße geben zum Thema Tierrechte – im kleinen Rahmen in der Gemeinde, aber auch weit über deren Grenzen hinaus, wie Tierpatenschaften etwa aus Australien und der Schweiz zeigen.

Man mag es unökonomisch finden, was die Cremers mit ihrem Lebenshof machen. Was sie in einer Welt mit einer bis zur Perversion durchrationalisierten Tierproduktindustrie leisten, ist unabhängig davon bewundernswert: Menschen, die vielleicht noch nie ein Schwein gesehen haben, können hier wieder einen Bezug zu dem bekommen, was da in der Kühltheke liegt. Und dann für sich entscheiden, wie sie mit diesem Bewusstsein umgehen.