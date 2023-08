Lebenshof in Aldenhoven : Sie geben Nutztieren eine zweite Chance

Wollen ihren Lebenshof noch vergrößern: Andre und Julia Cremer im Schweinekinder-Gehege. Foto: MHA/Kristina Toussaint

Aldenhoven In den Tierschutz sind Julia und Andre Cremer eher zufällig gerutscht. Jetzt verbringen die beiden Aldenhovener den halben Tag damit, Schweine und Schafe zu versorgen. Und sind schon jetzt auf der Suche nach einem größeren Standort für ihren Lebenshof.

„Mit Tieren wollte ich schon immer leben“, erzählt Julia Cremer an einem schweren Holztisch im gemütlichen Wohnzimmer. Rundum: mehr dunkles Holz, viel stilvolle Bauernhaus-Atmosphäre. Gedacht hatte sie dabei an die Standard-Haustiere, auch wenn sie gegen Hunde- und Katzenhaar eigentlich allergisch ist. Im Haus wohnen zwei allergikerfreundliche Malteser, die ersten Tiere, die sie und Mann Andre aufnahmen, damals noch vom Züchter.

Auf dem Grundstück hinter dem Haus in Aldenhoven-Siersdorf, in das die vier 2020 zogen, sieht es allerdings ein bisschen ungewöhnlicher aus: acht Schafe und acht Schweine rufen lauthals nach Äpfeln, Melonen und Bananen, wenn Julia Cremer aus der Tür tritt. In einem Schuppen machen außerdem vier Meerschweinchen quiekend auf ihren Hunger aufmerksam. Binnen zwei Jahren haben Julia und Andre Cremer hier einen Lebenshof aufgebaut – ein Zuhause für Tiere, die sonst (bestenfalls noch) auf dem Teller gelandet wären.

Dass die beiden Anfang-30-Jährigen ihr halbes Leben dem Tierschutz verschrieben haben, hat sich eher zufällig ergeben. Angefangen hat alles mit zwei Kamerunschafen, die eigentlich geschächtet werden sollten, also für eine rituelle Schlachtung vorgesehen waren. „Damals fanden wir es hier noch riesig“, sagt Cremer schmunzelnd. Die Idee für den verhältnismäßig großen Garten war daher: Schafe anschaffen, die sich ums Rasenmähen kümmern. Später kamen weitere Schafe hinzu, die ein Landwirt loswerden wollte, und weil eine Aue trächtig war, wuchs die Herde schnell an.

Julia und Andre Cremer begannen, sich auch selbst bei Tierhaltern zu melden, wenn sie mitbekamen, dass Tiere in widrigen Verhältnissen lebten – wie die Minischweine Churchill, Roosevelt und Winston, deren Wurf unbeabsichtigt zustande kam – oder vorzeitig geschlachtet werden sollten – wie die Schweinekinder Millie, Hopper, Maya und Elfie, die mit Verletzungen und Infektionen aus Ferkel-Produktionsbetrieben kamen.

Im vergangenen halben Jahr haben die Cremers alle Gehege neu gebaut, um die Auflagen verschiedener Behörden zu erfüllen und den „Old McDonals’s Lebenshof“ als Verein zum Zweck des Tierschutzes eintragen zu können – fünf Stunden nach Feierabend, zehn Stunden am Wochenende. Trotz Spenden und Patenschaften fließe auch ein Teil ihres Gehalts in den Hof, berichtet das Paar. Allein für jedes Schwein, das fordernd die Schnauze durch den Zaun und an Besucherbeine drängt, fallen etwa 100 Euro im Monat für das Futter an. Dazu kommen Kosten für Tierärztin und Medikamente, für Material wie etwa für Zäune. Andre Cremer ist Dachdeckermeister mit eigenem Betrieb. Julia Cremer arbeitet als Erzieherin – mittlerweile in Teilzeit, um genug Zeit für die Tiere zu haben. In den Sozialen Medien macht sie regelmäßig mit Videos und Fotos auf die Arbeit des Hofes aufmerksam, wer eine Patenschaft für ein Tier hat, bekommt monatlich Updates dazu, wie es diesem geht.

Seit zweieinhalb Jahren lebt das Paar vegan, nimmt also keine tierischen Produkte mehr zu sich. „Klar ist das ein Verzicht“, sagt Julia Cremer. „Aber man macht es irgendwann nicht mehr, weil man es ethisch einfach nicht vertreten kann. Wenn man Tierleid vermeiden will, geht es nur so.“ Verzichtet haben beide in den vergangenen Jahren auch auf Urlaub. Nächstes Jahr soll vielleicht mal wieder eine Woche drin sein, mit Familie und Helfern ließe es sich schon irgendwie regeln, meint Cremer.

„Jeder Tag mit den Tieren ist ein Privileg“, betont sie. Vor rund einem Monat ist Poppy auf dem Hof eingezogen. Eine ausgewachsene Sau, als Zuchttier in der Ferkel-Produktion ausrangiert, lebenslang auf Medikamente angewiesen und noch zu dünn. Poppy bleibt zurückhaltend unter ihrem Unterstand liegen, während über sie gesprochen wird. Noch lebt sie allein, soll sich erst über den Zaun an die anderen gewöhnen. „Als sie hierherkam, hat sie das erste Mal den Wind und den Regen gespürt, im Matsch gewühlt“, beschreibt Julia Cremer den emotionalen Moment, den sie im Video festgehalten hat. „Es gäbe so viel mehr, was man noch tun müsste. Wir machen hier in unserem Rahmen das, was wir können.“

Neben einem artgerechten Zuhause für Tiere soll der Lebenshof auch eine Begegnungsstätte für Menschen und Tiere sein. Von der anfänglichen Idee, aus „Old McDonald’s“ einen Kinderbauernhof zu machen, rückte das Paar aber schnell wieder ab. Zu groß sei allein der pädagogische Aufwand und der Stress für die Tiere gewesen. Ab kommendem Monat könnten Besucher nach vorheriger Anmeldung zum „Tag der offenen Stalltür“ kommen. Für die Tierpaten hat kürzlich ein erstes Treffen stattgefunden. „Dabei haben wir gesehen, wie viele Menschen noch nie ein echtes Schwein gesehen haben“, sagt Cremer nachdrücklich.

Die Cremers wollen gern noch mehr machen und sind schon auf der Suche nach einem größeren Hof in der Umgebung. Rinder und Pferde würden sie dann gern noch aufnehmen. „Eine andere Herzensangelegenheit wären Labortiere“, sagt Julia Cremer. „Es gibt noch so viel mehr Baustellen.“