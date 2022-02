Schwere Verletzungen : Herrenloser Hund beißt Jülicher ins Gesicht

Aldenhoven Ein Mann aus Jülich ist von einem Hund gebissen worden und hat dabei schwere Verletzungen im Gesicht erlitten. Der Hund war ohne Halter am Sportplatz in Siersdorf unterwegs.

Der 56-jährige Mann aus Jülich war am Dienstagabend gegen 22.25 Uhr selbst mit einem Hund am Sportplatz „Im Schleidener Thal“ in Aldenhoven-Siersdorf spazieren, als er den unbegleiteten Hund sah. Nach eigenen Angaben lief der fremde Hund auf ihn zu und griff ihn an. Dabei biss er ihm in das Gesicht. Der Mann setzte sich zur Wehr und konnte sich schließlich befreien. Dabei zog er sich weitere Verletzungen zu.