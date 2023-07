Verein Jakob Triem in Aldenhoven : Gartenbauverein säuft bei Starkregen ab

Verzweifelt, aber vergeblich hatten Mitglieder des Gartenbauvereins Jakob Triem in Aldenhoven noch versucht, die in Folge von Starkregen über Felder heranschießenden Wassermassen mit Säcken abzulenken, wie Vorsitzender Ferdinand Hamers sagt. Foto: Karl Stüber​

Aldenhoven Heizung und Elektrik des Vereinsheims von Jakob Triem zerstört. Die Ursachenforschung läuft, aber wer zahlt die Zeche?

Kleingärtner wissen, dass ohne Wasser nichts läuft. Regelmäßig müssen Nutz- und Zierpflanzen auf der geliebten Parzelle natürlich durch Regen oder „künstlich“ bewässert werden, um zu gedeihen. Das gilt auch für den Gartenbauverein Jakob Triem in Aldenhoven, an dessen Gelände der Merzbach vorbeiplätschert. Aber jetzt wurde das Gelände des Vereins von Wassermassen heimgesucht, die alles andere als förderlich waren.

Am 22. Juni hieß es „Land unter“, wie Geschäftsführerin Mandy Hetzenauer noch mal genau im Handy nachschaut. Ausgelöst durch Starkregen wurde das Gelände von schnell fließendem Oberflächenwasser geflutet, das von benachbarten Feldern nicht mehr aufgenommen werden konnte. Mit fatalen Folgen, wie Vereinsvorsitzender Ferdinand Hamers sagt – und sogleich zur Führung durch den verwüsteten Keller des Vereinsheims einlädt.

Die erst vor zwei Jahren neu eingebaute Heizung ist wohl hin. Das Wasser stand etwa 1,70 Meter hoch. Die zentrale Stromanlage ist ebenfalls zerstört. Natürlich wurden auch Möbel und Regale in Mitleidenschaft gezogen. Weiterhin nahmen auf dem Freigelände Spielsachen und -gerät Schaden. Aus dem Überschwemmungswasser gerettete Fotos, die das Vereinsleben dokumentieren, sind gereinigt und hängen zum Trocknen an der Leine.

Mit Erde und Sand gefüllte blaue Säcke am Vereinsheim künden noch von dem verzweifelten Versuch der Vereinsmitglieder, ihre gute Stube von dem zerstörerischen Nass zu retten. Der Keller wurde schnell leer gepumpt. Mittlerweile läuft der Strom wieder und versorgt die 77 Parzellen mit elektrischer Energie. Mit einem schnell aufgestellten Schaltkasten wurde die Anlage „kurz geschlossen“. Dabei geht es nicht nur um die Beleuchtung der kleinen Schrebergartenhäuschen und der Wege, sondern auch um die auf dem Gelände angelegten 19 Teiche, die mit Sauerstoff „belüftet“ werden müssen, um die Fische am Leben zu halten.

Der Verein ist nicht Besitzer, sondern nur Pächter der Kolonie. Im August soll das 70-jährige Bestehen gefeiert werden. Ob bis dahin alles wieder „heil“ ist? Zwischenzeitlich war eine Delegation der Gemeinde mit Verwaltungsleuten und Politikern vor Ort, wie der Vereinsvorsitzende berichtet. Dabei ging es nicht nur um Schadensfeststellung und -behebung, sondern um Grundsätzliches. Denn der Gartenbauverein ist nicht das erste Mal abgesoffen. 2014 war das zuletzt der Fall. Seinerzeit wurde von der Gemeinde als „Gegenmaßnahme“ ein Entwässerungsrohr mit größerem Querschnitt gelegt, so der Verein. Das reicht aber offensichtlich nicht aus.

Vorsitzender Hamers hat für die wahre Ursache der Misere eine logisch klingende Erklärung parat. Vor Jahren stand für die Entwässerung noch ein Graben zur Verfügung, der im Zuge des Baus des nahen Sportplatzes jedoch verschwand. Der Gartenbauverein sieht nun die Gemeinde Aldenhoven und den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) in der Pflicht, eine grundsätzliche und nachhaltige Lösung zu finden und schnell umzusetzen.

„Wir wollen wie für Engelsdorf eine tragfähige Lösung, um unsere Anlage zu schützen. Das müsste auch im Interesse der Gemeinde und der Allgemeinheit sein“, sagt der Vorsitzende. Die Rede ist von Entwässerungsrohren mit größerem Querschnitt und der Option, das Gelände außerhalb der Anlage anders zu modellieren, um heranschießende Wassermassen umzuleiten.

Verwirrung über Hilfszusage

Irritiert ist der Vereinsvorstand über Äußerungen von Teilnehmenden bei der Begehung nach der jüngsten Überschwemmung. Da soll angeklungen sein, dass die Gemeinde zwar nun den Schaden beheben und weitere Maßnahmen gegen Hochwasser einleiten wolle, dies aber letztlich sozusagen als Kredit vorfinanziert, den anschließend der Verein über eine deutlich erhöhte Pacht abstottern solle. Das sieht Vorsitzender Hamers nicht ein. Letztlich sei das Problem erst durch eine Baumaßnahme der Gemeinde entstanden. Und nun soll der Gartenbauverein die Folgen ausbaden? Dagegen will sich der Vorstand mit allen ihm zur Verfügung stehende Mitteln wehren.

Erinnert wird zudem noch einmal an das Beispiel Engelsdorf. Dort hatten Betroffene schließlich die Geduld verloren und eine Petition für einen effektiveren Hochwasserschutz an den WVER, die Gemeinde und den Kreis Düren eingereicht. Der Gartenbauverein hofft, dass bereits im Rahmen einer Sondersitzung des Gemeinderates am 27. Juli die Überschwemmung Thema sein wird.

Aldenhovens Bürgermeister Ralf Claßen (CDU) stellt auf Nachfrage klar: „Wir lassen den Gartenbauverein nicht im Regen stehen!“ Allerdings sehe er die Aufgabe nun erst einmal darin, die Grundlagen zu klären und festzustellen, was seinerzeit und vor seiner Amtszeit mit dem Verein vereinbart worden sei. Aktuell liege ein Angebot eines Elektrofachgeschäfts zur Schadensbehebung vor, das noch geprüft werde.

Claßen selbst habe an dem von dem Verein erwähnten Ortstermin nicht teilnehmen können. Was genau dort gesagt und vereinbart worden sei, will er mit seinen Leuten vom Bauamt klären. Zwar werde am 27. Juli eine Sondersitzung des Gemeinderates stattfinden, aber die sei, wie mit der Politik vereinbart, nicht-öffentlich und betreffe eine Grundstücks- und eine Personalangelegenheit. Bis dahin sei es nicht möglich, die notwendige Grundlagenklärung in Sachen Überschwemmung des Gartenbauvereins zu schaffen. Dies werde sicherlich erst nach den Sommerferien im Rahmen der dann folgenden Gremiensitzungen geschehen können.