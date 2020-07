Kostenpflichtiger Inhalt: Gefahr auf Feldwegen? : Fünfjähriger Jack-Russell-Mischling stirbt an Vergiftung

Jack-Russell-Mischling Rocky ist am Wochenende an einer Vergiftung gestorben. Foto: Jessica Böttcher

Jülich In Facebook-Gruppen kursieren Meldungen über Giftköder zwischen Engelsdorf und Koslar. Ein Hund, der am Wochenende an einer Vergiftung gestorben ist, ist Jessica Böttchers Hund Rocky. Polizei und Ordnungsamt sind in solchen Fällen meist machtlos.