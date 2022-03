Einsatz in Aldenhoven : Feuerwehr rettet Menschen aus brennendem Haus

Das Feuer ist im Erdgeschoss des Wohnhauses in Aldenhoven ausgebrochen. Foto: Ralf Roeger

Aldenhoven In einem Wohnhaus auf der Probsteistraße in Aldenhoven ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr hat Bewohner und einen Hund aus dem Haus gerettet.

Das Feuer ist nach ersten Informationen von Einsatzleiter Wilfried Thelen im Erdgeschoss eines Wohnhauses auf der Probsteistraße in Aldenhoven ausgebrochen. Zwei Menschen wurden aus dem Haus gerettet. Eine Person musste mithilfe einer Steckleiter aus dem Obergeschoss befreit werden. Sie wurden im Anschluss vom Rettungsdienst betreut. Auch ein verletzter Hund wurde aus dem brennenden Haus geholt.

Das Nachbarhaus wurde von den Feuerwehrleuten gewaltsam geöffnet, da dort Rauch aus dem Dachstuhl drang. Der Einsatz dauerte am späten Mittwochabend noch an.

Wir berichten weiter.

(red)