Katze beißt Feuerwehrmann : Feuer im Einfamilienhaus

Aldenhoven Bei einem Hausbrand in Aldenhoven ist ein 48-jähriger Mann durch eine Rauchvergiftung schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag berichtete, war im Wintergarten des Gebäudes, in dem eine vierköpfige Familie lebt, am Morgen offenbar ein Bügeleisen durch einen Defekt in Brand geraten. Das Feuer griff auf das Erdgeschoss über.