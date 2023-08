Logistiker Offergeld : In Aldenhoven ist Platz für 33.000 Tonnen Nutella

Alles im Blick: Standortleiter Anton Breitsameter in der neuen Offergeld-Logistikhalle. Im Hintergrund das automatische Regalsystem. Foto: MHA/Kristina Toussaint

Aldenhoven Seit Kurzem ist die neueste Erweiterung des Offergeld-Standortes in Aldenhoven in Betrieb. Befüllt wird das automatische Lagergebäude nun mit Schokolade – Kunde ist der Süßwarenhersteller Ferrero.

Mit Schokolade kennt man sich an der Industriestraße schon aus: Größter Kunde des Spediteurs Offergeld im Aldenhovener Gewerbegebiet ist die Süßwarenfirma Lindt & Sprüngli. Mit 6.000 Palettenplätzen für die Firma startete der Standort der Logistikfirma 1994, mittlerweile lagern die Aachener Tafeln auf 80.000 Palettenplätzen. In der binnen eines Jahres gebauten neuen Halle kommen nun Waren des italienischen Herstellers Ferrero hinzu. Bis zu 33.000 Paletten finden hier Platz – das sind zum Beispiel 33.000 Tonnen Nutella oder 33.000 Paletten mit je 650 bis 750 Kilo Kinderschokolade, Rocher oder Hanuta, erklärt Anton Breitsameter, der das Lager als zweiter Geschäftsführer am Standort neben Andreas Abels leitet.

Bis auf Kühlwaren wie Eis, Milchschnitten oder Kinder Pingui werden alle Ferrero-Produkte seit Juni von Aldenhoven aus in den gesamten Westen Deutschlands geliefert. Aldenhoven ist damit einer von drei deutschen Schokostandorten für die Firma – Regionallager, die auf 14 bis 18 Grad gehalten werden. Entstanden ist das Großlager aus der Zusammenlegung mehrerer kleiner Ferrero-Lager, etwa in Frechen.

Schokolade, soweit das Auge reicht: Bis zu 33.000 Tonnen Nutella könnten hier Platz finden. Foto: MHA/Kristina Toussaint

Den italienischen Pralinen und Riegeln ergeht es derweil aber etwas anders als ihren Hasen- und Weihnachtsmannförmigen Kollegen aus der Region oder den Konfitüren von Zentis, die Offergeld ebenfalls lagert und ausliefert: Die neue Lagerhalle ist „automatisch“. Zwar ist die Materialsteuerung am gesamten Standort digital und teilweise automatisiert: In den alten Lagern sind neun fahrerlose Transporter unterwegs, die Regale sind elektrisch verschiebbar. Die neue Halle hat allerdings ein ganz besonderes Herzstück: Ein automatisches Hochregallager mit acht Regalbediengeräten – senkrechten Metallelementen, die die auf Förderstrecken anrollenden Paletten per Gabelstapler aufnehmen und an einem Standort in dem 15 Meter hohen Regalsystem abstellen, der zuvor beim Wareneingang automatisch bestimmt worden ist. Hier sind die Paletten auch per 3D-Scan schon überprüft worden – darauf, ob die Maße exakt stimmen, Kartons verbeult sind oder Befestigungsbänder überstehen. Solche Ungenauigkeiten können einerseits die Regalroboter stören, andererseits dazu führen, dass Paletten nicht ins Regal passen oder Feuerschutz-Abstände nicht gewahrt werden.

Gelagert wird „chaotisch“, erklärt Breitsameter, also nicht nach Produkten sortiert. Wenn ein System ausfällt, kann so trotzdem auf alle Produkte zugegriffen werden. Geht eine Warenbestellung, zum Beispiel die eines Supermarktes ein, wird auch die automatisch vom System bearbeitet. Aktuell läuft noch die Feinjustierung für das Regalsystem, etwa die Geschwindigkeit der Gabelstapler muss zum Teil noch angepasst werden.

Versorgt wird das System zum größten Teil mit Strom aus der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, geheizt und gekühlt wird mithilfe von Wärmepumpen. Die Regalsysteme gewinnen darüber hinaus beim Bremsen kleine Energiemengen zurück. Der 25 Millionen teure Erweiterungstrakt ist als Effizienzbau staatlich gefördert. Durch einen Kniff kann die Logistikfirma ihre Stellplätze mit der neuen Halle um 30 Prozent ausbauen, während die Lagerfläche mit dem Neubau nur um rund 20 Prozent auf 87.000 Quadratmeter wächst. Optisch ist die Halle zwar nicht höher als die Bestandshallen – baurechtlich ist nicht mehr als eine Gesamthöhe von 16 Metern möglich – man hat sich aber dazu entschieden, fünf Meter unter die Erde zu gehen. „Die Gesamthöhe von gut 20 Metern ist nötig, um das Regalsystem wirtschaftlich zu betreiben“, erklärt Breitsameter.