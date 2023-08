Brandstiftung vermutet : Erst brennt es im Feld, dann an der Schule

500 mal 500 Meter Feld standen am Wochenende in Aldenhoven in Brand. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Aldenhoven Die Feuerwehr Aldenhoven geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus. Die Schule muss noch gelüftet werden, soll Montag aber wieder genutzt werden können.

30 Einsatzkräfte haben am Samstagabend gegen einen Flächenbrand in der Größe von 500 mal 500 Metern in der Nähe des Aussichtspunkts Grünzug in Aldenhoven gekämpft. Rund um die betroffene Fläche, sowohl einen abgeernteten Acker als auch ein Feld mit noch stehendem Getreide, habe man Wasser eingesetzt, den Rest ganz altmodisch zu Fuß und mit der Hand mit Feuerpatschen gelöscht, sagte Wehrleiter Wilfried Thelen auf Nachfrage unserer Zeitung. Auf die Schnelle sei kein Landwirt greifbar gewesen, der schnell hätte untergrubbern können, um neue Glutnester zu verhindern. Die Alarmierung erfolgte um 19.38 Uhr, beendet war der Einsatz gegen 22.30 Uhr.

Dann musste die Aldenhovener Feuerwehr ein zweites Mal ausrücken: Um 1.19 Uhr schlug die Brandmeldeanlage an dem Gebäude, in dem derzeit die Grundschule Weisweiler untergebracht ist, Alarm. Parallel meldeten sich Anwohner wegen Feuerscheins an der Schule.

„Das muss Brandstiftung gewesen sein, definitiv“, sagt Thelen auch in diesem Fall. An beiden Orten könne es nicht einfach so zu Feuer kommen. Glücklicherweise hätten die Flammen nicht das Innere der Schule erreicht, aber Rauch sei ins Gebäude gezogen, sodass bis zum Schulbeginn gelüftet werde. Danach müsse der Bau an der Schwanenstraße aber wieder wie gewohnt nutzbar sein, meint Thelen.