Feuerwehreinsatz in Aldenhoven : Drei Menschen bei Wohnungsbrand verletzt

Das Feuer ist im Erdgeschoss des Wohnhauses in Aldenhoven ausgebrochen. Foto: Ralf Roeger

Aldenhoven In einem Wohnhaus auf der Probsteistraße in Aldenhoven ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen. Zwei Bewohner erlitten leichte und ein Bewohner schwere Verletzungen.

Das Feuer ist nach ersten Informationen von Einsatzleiter Wilfried Thelen gegen 20.15 Uhr im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses auf der Probsteistraße in Aldenhoven ausgebrochen. Als die Polizei eintraf, hatte die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten der Wohnung begonnen.

Ein 49-Jähriger wurde durch die Feuerwehr aus dem Haus gerettet. Er erlitt schwere Verletzungen durch eine Rauchvergiftung und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die im Rollstuhl sitzende 53-jährige Mieterin der Brandwohnung wurde durch Zeugen vom Balkon gerettet. Sie und ein 35-jähriger Zeuge erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden nach ambulanter Behandlung entlassen. Auch ein verletzter Hund wurde aus dem brennenden Haus geholt.

Durch den Brand wurde die Wohnung im Erdgeschoss unbewohnbar. Die Mieter wurden durch die Feuerwehr in einer Notunterkunft untergebracht. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit nicht beziffert werden. Die Brandermittler der Polizei Düren haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

(red/pol)