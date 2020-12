Lange Löscharbeiten : Bewohner stirbt bei Hausbrand in Aldenhoven

Die Löscharbeiten an dem Hausbrand dauerten mehrere Stunden (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

Aldenhoven-Siersdorf Ein Mann ist am Freitagmittag bei einem Hausbrand in Aldenhoven-Siersdorf ums Leben gekommen. Das Feuer griff auf zwei benachbarte Gebäude über. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Nachmittag.

Gegen 12.30 Uhr wurde die Feuerwehr über den Brand in der Bettendorfer Straße informiert. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatte das Feuer bereits auf zwei benachbarte Häuser übergegriffen. Die Bewohnerin des Hauses, von dem der Brand seinen Ausgang nahm, gab gegenüber den Einsatzkräften an, dass sich noch eine Person im Haus befinden könnte.

Eine Nachschau durch die Feuerwehr war aufgrund der Brandentwicklung zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Nachdem das Feuer unter Kontrolle gebracht war, stießen die Einsatzkräfte im Dachgeschoss auf einen Leichnam. Nach jetzigem Erkenntnisstand handelt es sich dabei um den 63-jährigen Bewohner des Hauses. Eine endgültige Identifizierung steht noch aus.

Seelsorger sind vor Ort, um die Angehörigen zu betreuen. Feuerwehr, Polizei, das technische Hilfswerk und Ordnungsamt sind ebenfalls mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Die Lösch- und Bergungsarbeiten dauerten auch am Nachmittag noch an. Im Anschluss wird die Polizei den Brandort für Ermittlungen beschlagnahmen.

