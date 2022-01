Schwer verletzter Insasse : Alleinunfall in der Autobahn-Abfahrt Aldenhoven

Aldenhoven Ein Alleinunfall hat sich am Montagabend auf einer Autobahnabfahrt der A44 in Aldenhoven abgespielt. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt.

Gegen 18.50 Uhr war ein Wagen über die A44 in Richtung Aachen gefahren, als der starke Regen seinem Fahrer zu schaffen machte. Als dieser in Aldenhoven von der Autobahn abfahren wollte kam es zum Unglück.

Aufgrund der nassen Fahrbahn und einer nicht angepassten Geschwindigkeit, so vermutet die zuständige Autobahnpolizei Köln, kam das Auto in der Kurve von der Spur ab. Der Pkw geriet in die Leitplanke, von der er gute 60 Meter abriss und mit sich in den Graben neben der Abfahrt stürzte.