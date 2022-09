Sondersitzung im Rat : Aldenhoven sucht Lösungen für Flüchtlingsunterbringung

Die Aldenhovener Politik muss sich mit Unterbringungsmöglichkeiten für geflüchtete Menschen befassen. Foto: Guido Jansen

Aldenhoven Wie alle Kommunen muss Aldenhoven sich auf die Zuweisung weiterer geflüchteter Menschen einstellen. Wo diese wohnen könnten, berät die Politik zunächst unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Im Aldenhovener Rathaus stellt man sich darauf ein, dass mehr als 110 weitere geflüchtete Personen in der Gemeinde untergebracht werden könnten. Rechnerisch müssten laut Flüchtlingsaufnahmegesetz und Wohnsitzauflage (Stand Freitag, 23. September) 114 Menschen aufgenommen werden, damit die Gemeinde die auf Fläche und Bevölkerungszahl basierende Quote erfüllt. Dazu könnten afghanische Ortskräfte in unbekannter Zahl kommen. Für den Winter wird mit weiter steigenden Flüchtlingszahlen gerechnet.

„Wir haben im Moment noch den Vorteil, dass wir die Menschen auf dem regulären Wohnungsmarkt unterbringen können“, sagt Bürgermeister Ralf Claßen am Freitag. Da aber nicht abzusehen ist, wie viele Menschen der Kommune wann zugewiesen werden, könne es schwierig werden, das so beizubehalten. Auch die Unterbringung in Sammelunterkünften sei nicht gänzlich auszuschließen.

Der Rat der Gemeinde hat am Mittwoch in einer nicht-öffentlichen Sondersitzung über das weitere Vorgehen beraten. Welche konkreten Immobilien in Betracht gezogen werden und wie viel Geld Aldenhoven für die Unterbringung in die Hand nehmen muss, ist deshalb nicht bekannt und soll laut Claßen in einer weiteren, dann öffentlichen Ratssitzungen beschlossen werden.

Die Verwaltung prüft aktuell, welche Optionen es gibt, und bittet Bürgerinnen und Bürger, zur Verfügung stehende Wohnungen zu melden. Dabei soll der Fokus zunächst auf vorhandenem Wohnraum liegen, nicht auf möglichen Bauprojekten.

Aldenhoven hatte vor einigen Wochen eine Überlastung der Gemeinde ob der hohen Flüchtlingszahlen bei der Bezirksregierung gemeldet. In einem Brief an die NRW-Integrationsministerin Josefine Paul (Grüne) hatten die Bürgermeister der 16 Kommunen im Kreis Düren Unterstützung eingefordert. Das Land soll die eigenen Unterbringungskapazitäten hochfahren und die Zuweisungspraxis überarbeiten, fordern die Kommunen.

(kt)