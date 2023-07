In geschlossener Bäckerei : Aldenhoven bekommt einen neuen Backshop

Bald liegt hier wieder Brot in den Regalen: Aytekin Ak (links), der in der ehemaligen Bäckerei von Bernhard Huwer einen Backshop eröffnet. Foto: MHA/Kristina Toussaint

Aldenhoven Seit Dezember stand das Ladenlokal an der Alten Turmstraße leer, nun gibt es an Aldenhovens Hauptstraße wieder frische Brötchen. Der Inhaber kommt aus dem Nachbarort.

Durch die Alte Turmstraße weht ab kommender Woche wieder der Duft von frischem Gebäck: Zum 1. August eröffnet da, wo sich bis Ende letzten Jahres die Bäckerei Huwer befand, ein Backshop. Inhaber Aytekin Ak betreibt in Baesweiler bereits zwei Filialen seines Backshops, eine weitere hat er aus Personalgründen abgegeben, sie läuft aber weiter unter gleichem Namen. Auf die leerstehende Bäckerei war der 50-Jährige, der seinen Meister in der Türkei gemacht hat, schon vor Monaten aufmerksam geworden, die Abwicklung des Hauskaufs und die Gewerbegenehmigung hatten die Eröffnung aber immer weiter verzögert, erzählt Aks Tochter Dilara Ekecan. Die hat das Haus an der Alten Turmstraße gemeinsam mit ihrem Mann gekauft.

Beide arbeiten auch in den Backshops mit, ebenso wie Aks Frau und seine beiden Söhne. „Wir sind ein echtes Familienunternehmen“, sagt Ekecan lachend. Während sie sich vorwiegend um den Papierkram kümmert, steht ihr Bruder ab dem späten Abend in der Backstube im Baesweiler Industriegebiet, wo alle Backwaren für die Filialen vorbereitet werden. Später kommt Aytekin Ak dazu, ab zwei Uhr werden die Teiglinge dann in die Shops geliefert und später dort fertiggebacken.

In Aldenhoven sind die Regale noch leer, Ekecan macht sich aber bereits Gedanken, wie sie hier, in der bislang kleinsten Filiale, alles unterbringen soll – das Angebot reicht vom Standard-Brötchensortiment über Körner- und Graubrote bis zu Pizzataschen, Geflügelrollen, Salaten, Süßwaren und Teilchen sowie türkischen Spezialitäten wie Sesamringen und Börek. Acht Mitarbeiter sind über die Familienmitglieder hinaus in den Backshops beschäftigt, zwei neue kommen nun für Aldenhoven hinzu, außerdem erstmals eine Auszubildende, berichtet Ekecan, die seit Kurzem den Ausbilderschein hat – explizit, um die junge Frau, die sich als Schülerpraktikantin bewährt habe, nun als Auszubildende übernehmen zu können. Geplant sei, bald an allen Standorten qualifizierte Ausbildungsleiter zu haben und überall junge Menschen ausbilden zu können.

Das Handwerk liegt der Familie Ak am Herzen und im Blut: „Mein Opa und Onkel in der Türkei sind auch Bäcker“, berichtet Ekecan. Nachdem ihr Vater Anfang der 90er nach Deutschland gekommen war, arbeitete er rund 25 Jahre für die Baesweiler Bäckerei und Konditorei Bruns. Vor rund zehn Jahren übernahm Ak seine erste Filiale und machte sie zum Backshop, Ende 2022 hat er nach der Geschäftsaufgabe der Bruns die Backstube und das verbliebene Ladenlokal gekauft.