Auf Supermarktparkplatz : 54-Jähriger wird bei Unfall zwischen zwei Autos eingeklemmt

Aldenhoven Beim Einräumen der Einkäufe in sein Auto wird ein Mann aus Aldenhoven von einem ausparkenden Wagen eingeklemmt. Er wird dabei leicht verletzt.

Ein 54 Jahre alter Mann wurde bei einem Verkehrsunfall in Aldenhoven am Montagabend auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße „Am alten Bahnhof” leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann damit beschäftigt, seine Einkäufe in den Kofferraum seines Wagens zu räumen, als er plötzlich von einem anderen Wagen getroffen und zwischen den beiden Autos eingeklemmt wurde.