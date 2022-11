Alte Sendeanlage der Deutschen Welle : Abriss auf der Merscher Höhe hat begonnen

Jülich Der Abriss von Sendehalle und Verwaltungsgebäude der früheren Deutschen Welle auf der Merscher Höhe in Jülich hat begonnen.

An dem Standort am Brainergy-Park soll künftig grüner Wasserstoff produziert werden. Eine Initiativgruppe des Jülicher Geschichtsvereins hatte in den vergangenen Wochen unter anderem einen originalen 100-KW-Kurzwellensender aus der Anfangszeit der Sendeanlage in den 1950er Jahren aus dem Glashaus gesichert und zusammen mit Schaltplänen, Akten und Isolatoren in zwei Überseecontainern verpackt.