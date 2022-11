Beim Abbiegen übersehen : 56-Jähriger bei Kollision auf Jülicher Kreuzung schwer verletzt

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Jülich Bei einem Unfall auf der Kreuzung zwischen Linnicher Straße und dem Von-Schöfer-Ring in Jülich wurde am Mittwochmorgen ein 56-Jähriger schwer verletzt.

Der 56 Jahre alte Mann fuhr gegen 7 Uhr am Mittwoch außerorts auf der Linnicher Straße in Fahrtrichtung Jülich . Er wollte nach links auf den Von-Schöfer-Ring abbiegen, wobei er ein entgegenkommendes Auto übersah. Es kam zur Kollision.

Der Mann wurde dabei schwer verletzt, er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des anderen Autos wurde leicht verletzt. Er begab sich eigenständig in Behandlung. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.