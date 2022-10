Vermarktung Anfang November : 55 neue Grundstücke in Güsten zu haben

Kosten explodieren : Wird das Eigenheim in Jülich unbezahlbar? Ist das Bauen noch bezahlbar? Schon jetzt werden allein für ein Grundstück 120.000 Euro in der Stadt Jülich aufgerufen. So zum Beispiel am Sandweg in Güsten. Und die Kosten steigen weiter. Das ärgert nicht nur Bauwillige.