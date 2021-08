Allein 440.000 Euro hat die Stadt Jülich an Soforthilfe für von dem Hochwasser betroffene Bürger ausgezahlt. Das Land will die Gelder erstatten, hat der Stadt aber erst 62.500 Euro überwiesen. Unser Foto zeigt Schäden in der Herzogin-Jakobe-Straße. Foto: Anne Schröer