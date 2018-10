Bernhard Gerards im McMüllers Brauereigasthof : Linnnicher Songschreiber auf Heimattour

Für Bernhard Gerards ist sein Gastpiel am Freitag, 2. November, ab 20.30 Uhr in McMüllers Brauereigasthof in Kofferen ein Heimspiel. Der Singer/Songwriter legt auf seiner kleinen Heimattour einen Zwischenstopp unweit seines Linnicher Elternhauses ein. Der Eintritt ist frei. Einlass und Konzertbeginn sind um 20.30.Uhr.