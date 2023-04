Neuerungen in Hückelhoven : Zweite Bühne für das Karnevalsfestival „Jeck en de City“

Neuerungen in Hückelhoven

Die Kölner Band Cat Ballou tritt auf dem Karnevalsfestival in Hückelhoven auf. Nun soll es parallel noch eine zweite Bühne geben. Foto: Günter Jagodzinska

Hückelhoven Die Vorbereitungen für die erste Auflage von Jeck en de City in Hückelhoven laufen auf Hochtouren. Die Veranstalter haben sich noch ein paar Neuerungen überlegt.

Die Karnevalssession 2022/23 ist zwar erst kurz vorbei, doch die Karnevalisten im Kreis Heinsberg müssen sich nur bis Mai gedulden. In weniger als einem Monat heißt es „fiere ohne zu frieren“ beim Karnevalsfestival „Jeck en de City“.

„Jetzt wo die Fastenzeit vorbei ist, wird es auch langsam wieder Zeit für Karneval“, findet Projektleiterin Lisa Rombach vom Veranstalter KulturGarten, der den Karneval am 13. Mai nach Hückelhoven holt. Besucher des Festivals können sich unter anderem auf Cat Ballou, Miljö und die Räuber freuen. Die 500 Frühbucher-Tickets zum Vorverkaufsstart waren innerhalb von wenigen Minuten vergriffen und das Interesse an der Veranstaltung bricht nicht ab, sagt Rombach. Deshalb haben sich die Veranstalter nun weitere Highlights überlegt.

Die Besucher erwartet demnach nicht nur neun Stunden Unterhaltung auf der großen Hauptbühne – der Jeck Stage. Nun soll es zusätzlich ein buntes Festivalgelände auf einer zweiten Bühne geben. Direkt anschließend an den Food & Chill-Out-Bereich bietet die City Stage Programm. Mit dabei, unter anderem bekannt vom Electrisize Festival, die elektronischen Künstler: Anastasia Rose, This Chris, Timbo und Nastyboy – ergänzt wird das Programm mit Karaoke Slots und weiteren Games.

Für die Veranstalter geht es nun in den Endspurt. Um die Anreise für die Feierwütigen zu erleichtern, wurde ein Sondershuttle vom Erkelenzer Bahnhof zum Festivalgelände eingerichtet. Dieser verkehrt in der Zeit von 13 bis 0 Uhr in regelmäßigen Abständen.