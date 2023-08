Veruntreuung in 145 Fällen : Pfarrer K. kommt beim Urteil glimpflich davon

Der ehemalige katholische Pfarrer einer Gemeinde in Hückelhoven (l.), neben seinem Anwalt Philipp J. Butler (r.) ist zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Foto: MHA/Mirja Ibsen

Hückelhoven/Mönchengladbach Das Verfahren gegen Pfarrer Georg K. zog sich hin. Fast fünf Jahre dauerte es, bis jetzt ein Urteil gesprochen wurde. Das wirkt sich auch auf die Strafe aus.

Georg K. verlässt den Gerichtssaal des Amtsgerichts Mönchengladbach so, wie er ihn morgens betreten hat: ohne Handschellen und nur in Begleitung seiner beiden Anwälte. Sagen möchte er in diesem Augenblick nichts zu dem Urteil, das am Montagmorgen gesprochen wurde. Er will sich noch mit seinen Anwälten beraten. Zwei Jahre und sechs Monate Haft und eine Geldzahlung in Höhe von 101.073,83 Euro stehen unter dem Schuldspruch für den Geistlichen, der sich für die Untreue in 145 Fällen verantworten musste.

Und damit fiel das Urteil glimpflicher aus, als zu Beginn des Prozesses erwartet worden war. Aus einer Anklage wegen gewerbsmäßiger Geldwäsche und gewerbsmäßiger Untreue der Gelder der Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Hückelhoven, deren Pfarrer Georg K. bis zum Frühjahr 2018 war, war im Laufe von vier Verhandlungstagen und nach einem Geständnis des Geistlichen, der Vorwurf der Veruntreuung geworden. Da das Strafmaß für eine einzige Veruntreuung zwischen sechs Monaten und drei Jahren liegt, kann das Urteil als milde gelten, schließlich ging es um 145 Fälle.

Richter Carsten Conrad hält es aufgrund der Beweislage für erwiesen, dass Georg K. das Konto der GdG genutzt hat, um sich selbst aus einer finanziellen Notlage zu befreien. Dass der heute 60-Jährige dabei selbst Opfer eines Betruges wurde, weil er Geld an einen angeblichen nigerianischen Priester überwies, in der Hoffnung eine noch höhere Summe zu erhalten, ändere nichts daran, dass er der Gemeinde einen finanziellen Schaden zufügte.

Auch dass die Gemeinde es ihm – mit einer vom Bistum Aachen so eigentlich nicht vorgesehenen freien Verfügungsgewalt über die Konten – leicht machte, „zu schalten und zu walten“ wie er wollte, mindert nicht seine Schuld. „Es ist ein besonders schwerer Vertrauensmissbrauch. Als Pfarrer galten Sie als unantastbar“, sagte Richter Conrad. Gegen den gebürtigen Mönchengladbacher spreche auch, dass er bereits im Dezember 2016 zu einer Geldstrafe wegen Geldwäsche in vier Fällen verurteilt und nur drei Monate später rückfällig wurde. Seine zwischenzeitliche Verurteilung wegen bandenmäßigen Heroinhandels in Belgien spielte dagegen für das Gericht beim Strafmaß keine Rolle.

Seine Reue, die finanzielle Not, aus der er handelte, und dass er durch sein Schuldeingeständnis zahlreichen Zeugen eine Aussage erspart hatte, wirkten sich strafmildernd aus. Auch dass sein Fall nicht zuletzt durch die ungewöhnliche Länge des Verfahrens immer wieder im Interesse der Öffentlichkeit gestanden hatte und er bereits durch seine Suspendierung von seinen Ämtern und der Reduzierung seines Gehaltes auf ein Minimum Nachteile erlitten hat, berücksichtigte das Gericht. Er solle die Möglichkeit haben, möglichst schnell wieder auf die Beine zu kommen, sagte Richter Conrad.

Ganz so schnell wird es aber nicht gehen, auch wenn „zur Kompensation der überlangen, rechtswidrigen Verfahrensverzögerung zwei Monate der Gesamtfreiheitsstrafe als vollstreckt gelten“. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. An diesem Montag kann Georg K. nach Hause zu seinen pflegebedürftigen Eltern fahren, mit der Auflage, sich alle drei Tage bei der Polizei zu melden. Tritt das Urteil in Kraft, wird er die Haft von zwei Jahren und vier Monaten in einer JVA antreten müssen. Aber auch wenn Georg K. nicht in Berufung gehen sollte, ist die Sache für ihn noch nicht ausgestanden. Die Antwort, wie der Vatikan in Rom mit dem Fall Georg K. umgehen wird, steht noch aus.