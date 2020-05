Straßen vorübergehend gesperrt : Zwei Granaten in Heinsberg gefunden

In Heinsberg sind gleich zwei Granaten gefunden worden (Symbolbild) Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Heinsberg In Heinsberg sind am Donnerstag zwei Granaten gefunden worden – an zwei unterschiedlichen Stellen. Das teilte das Ordnungsamt der Stadt auf Anfrage mit. Demnach ist die eine Granate, die sich in Straeten befand, bereits vom Kampfmitteldienst kontrolliert gesprengt worden. Die zweite Granate ist aktuell noch nicht entschärft worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sie wurde bei Aufräumarbeiten auf dem Gelände eines Recyclinghofes gefunden, das sich auf der Max-Planck-Straße befindet. Beim Sortieren des Metallschrotts sei die Granate aufgefallen und schließlich als das identifiziert worden, was sie ist, heißt es vom Ordnungsamt der Stadt Heinsberg.

Die bereits erfolgreich gesprengte Granate wurde im Rahmen von Bauarbeiten entdeckt. Es kam wegen der beiden Funde zu Sperrungen und Verkehrsbeeinträchtigung, nach Angaben der Kreispolizei sind inzwischen alle Straßensperrungen wieder aufgehoben.

Aufgrund eines Granatenfundes auf einem Gelände an der Max-Planck-Str. wurde die B 221 zwischen der Abfahrt Geilenkirchener Str. und Karl-Arnold-Str. gesperrt.

Wenn der Bereich wieder freigegeben wird, melden wir das.#Sperrung #PolizeiHeinsberg #Granate — Polizei NRW HS (@polizei_nrw_hs) May 7, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

(mec)