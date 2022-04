Feuerwehreinsätze : Zwei Brände in Hückelhoven in kurzer Zeit

In der Nacht brannte es im Garten eines Wohnhauses in Hückelhoven. Foto: Feuerwehr Hückelhoven

Hückelhoven Die Hückelhovener Feuerwehr musste in der Nacht von Montag auf Dienstag direkt zweimal ausrücken. Brände bei einem Baumarkt und im Garten eines Wohnhauses beschäftigten die Einsatzkräfte.

Das erste Feuer meldete die Polizei gegen 19.45 Uhr am Montagabend vom Gelände eines Baustoffhandels an der Rheinstraße. Hier war aus bislang ungeklärter Ursache eine Reihe Paletten mit Bodenfliesen in Brand geraten. Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannten diese auf einer Fläche von 60 Quadratmetern. Ein Atemschutztrupp eine Riegelstellung verhinderte das Übergreifen auf weitere Paletten.

Aus „allen Rohren” wurde das Feuer bekämpft, das schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Im Anschluss wurden die weiteren Paletten aus dem Gefahrenbereich entfernt.

Erschwerend kam hinzu: Die Paletten sind bei einer starken Hitzeentwicklung ebenso brennbar, wie die Schutzhülle der Fliesen aus Pappe. Ein Radlader des Technischen Hilfswerks Hückelhoven schob die Brandstelle auseinander, sodass die Feuerwehr sämtliche Glutnester erreichen konnte. Erst gegen 23 Uhr konnte die Einsatzstelle dem Eigentümer wieder übergeben werden. Für die Zeit der Löschmaßnahmen war die Rheinstraße für den Verkehr gesperrt. Im Einsatz waren 44 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, Rettungsdienst sowie der Polizei.

Mehrere Paletten auf dem Gelände eines Baumarkts standen in Flammen. Foto: Feuerwehr Hückelhoven

Für die Kunden vor Ort kam es am Dienstag zu keinerlei Einschränkungen. „Wir konnten ganz normal öffnen“, sagt Otim Rixen von der Mobau-Filiale in Hückelhoven. Die Brandstelle sei so weit von den Geschäftsräumen entfernt gewesen, dass der Rauch nicht in die Innenräume gezogen ist. Ob es sich bei der beschädigten Ware um Außenfliesen, Badezimmer- oder Innenraumfliesen handelte, wird gerade untersucht.

Auch muss festgestellt werden, ob es sich bei den Fliesen, um reservierte Waren für Kunden handelte oder um Lagerbestand. Eventuell könnten sich Lieferung an Kunden verzögern, kündigte Rixen an, der die Aufräumarbeiten erst organisieren kann, wenn die Brandermittler der Polizei tätig geworden sind. Da auch verschiedene Baustoffe brannten, muss bei der Entsorgung einiges beachtet werden, weshalb die Aufräumarbeiten noch einige Zeit dauern werden, sagt Rixen.

Der zweite Einsatz ereignete sich am frühen Dienstagmorgen gegen 4.20 Uhr. Ein Passant meldete der Leitstelle einen Brand im Garten eines Wohnhauses. Die alarmierten Kräfte konnten die Brandstelle schnell lokalisieren: Aus bislang ungeklärter Ursache war eine Gartenlaube in Brand geraten. Da es sich bei der Bebauung um Reihenhäuser handelte, war ein direkter Zugang zu den Gärten nicht möglich. Vorteilhaft zeigte sich jedoch, dass am Tag zuvor am angrenzenden Nebengebäude der Löschzug Hückelhoven eine Übung abgehalten hatte. Bei beiden Einsätzen wurden zum Glück keine Personen verletzt, teilt die Feuerwehr mit.

(red)