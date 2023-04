Neues Stadion in Hückelhoven : Zur Premiere kommen die Ex-„Fohlen“

Ex-Gladbach-Profi Thomas Kastenmaier (Mi.) und Borussia Hückelhovens Vorsitzender Peter Greven (2.v.re.) führen schon mal probeweise einen Anstoß aus. Mit im Bild der Leiter des Schul- und Sportamtes der Stadt Hückelhoven, Stephan Matzerath (1.v.li.), Arndt Holten (TuS Jahn Hilfarth, 2.v.li.) und Jörg Bey (AH Borussia Hückelhoven). Foto: MHA/Günther von Fricken

Hückelhoven Nur Kleinigkeiten fehlen noch: Die Arbeiten am Glück-auf-Stadion in Hückelhoven sind weit fortgeschritten. Offiziell geht es am 14. Mai los bei freiem Eintritt und mit prominenten Gästen. Die Anreise sollte gut geplant sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Tor für die Borussia“ heißt es auf dem Gelände „Zum alten Schacht“ noch nicht. Kein Wunder eigentlich, denn um ein Tor zu erzielen, müssten erst einmal links und rechts auf dem brandneuen Kunstrasenplatz Tore stehen. Was bislang noch nicht der Fall ist, aber nach Worten des Leiters des Schul- und Sportamtes der Stadt Hückelhoven, Stephan Matzerath, bald geschehen soll. Denn die Arbeiten am neuen Stadion sind in der Endphase, nur noch im Außenbereich gibt es letzte Dinge zu erledigen.

„Tor für die Borussia“

Und am Sonntag, 14. Mai, wird der Stadionsprecher dann ganz sicher verkünden „Tor für die Borussia“. Denn an diesem Tag wird zur Eröffnung der neuen Anlage ein ganz besonderes Spiel angepfiffen. Eine Auswahl von Borussia Hückelhoven wird dann auf „Ex-Borussen“ treffen, nämlich die Hennes-Weisweiler-Traditionsmannschaft, die sich aus ehemaligen Spielern von Borussia Mönchengladbach zusammensetzt.

Zuvor wird ab 13.30 Uhr als Auftakt der Veranstaltung der TuS Jahn Hilfarth, der die Anlage zukünftig ebenfalls mit seinen Leichtathleten nutzen wird, mit Kinder-Staffelläufen zum Programm beitragen, ehe Bürgermeister Bernd Jansen um 14.30 Uhr in einer Rede die Entwicklung der Anlage beschreiben und sie offiziell eröffnen wird. Bevor dann um 15 Uhr tatsächlich der erste Anstoß im neuen Stadion erfolgen wird, das den gleichen Namen wie alle bisherigen Stadien von Borussia Hückelhoven tragen wird: „Glück-auf-Stadion“. Dafür, so erklärt Vorsitzender Peter Greven, habe man sich bei der Stadt Hückelhoven, die Eigentümer der neuen Sportanlage ist, eingesetzt. Denn dieser Name stehe für die Bergbautradition Hückelhovens und die Tradition des Vereins, der 1922 gegründet wurde und im vorigen Jahr den 100. Geburtstag gefeiert hat.

Ehe am 14. Mai der erste Ball rollen wird, spielt und trainiert die Borussia noch auf der alten Anlage Am Parkhof, die vor 20 Jahren errichtet wurde und nun bald dem Einzelhandel weichen soll. „Zunächst musste die neue Sportanlage gebaut werden, nun kann das alte Gelände überplant werden, dort werden sich zukünftig in zentrumsnaher Lage Geschäfte ansiedeln können“, berichtet Stephan Matzerath.

Vor rund drei Jahren hatte der Stadtrat dies beschlossen. Einer Planungsphase von etwa einem Jahr folgte die eineinhalbjährige Bauzeit. „Das ging alles ziemlich schnell, die Bauarbeiten erfolgten aus einer Hand durch ein Generalunternehmen aus der Region, das von Subunternehmen unterstützt wurde“, freut sich Stephan Matzerath über den zügigen Baufortschritt. Für den Grundstückskauf und den Bau der gesamten Anlage einschließlich Kunstrasenplatz, Laufbahn, Wurfanlagen und Sportlerheim hat die Stadt Hückelhoven rund 5,5 Millionen Euro investiert.

Darüber freuen sich neben den Fußballern auch die Leichtathleten aus Hilfarth, denn die Tartanbahn mit sechs Laufbahnen kann für Wettbewerbe bis hin zu den Landesmeisterschaften genutzt werden. Möglich sind Hindernisläufe – einschließlich Wassergraben – und, die Technik macht es möglich, Laufzeiten exakt elektronisch zu messen. Auf der Wurfanlage können Hammerwurf, Kugelstoßen und Speerwurf trainiert werden, wobei man am Übungshügel speziell die Speerwurf-Bewegung üben kann. Weitsprung und Hochsprung sind weitere Disziplinen, die ausgeübt werden können. Hinter einem Tor gibt es noch zwei Kurzsprintbahnen, auf denen sich die Fußballer aufwärmen können.

Und das alles wird genutzt sowohl von Vereinen wie auch von Schulen, so dass Stephan Matzerath davon ausgeht, dass Fußballvereine aus dem Stadtgebiet und Leichtathleten dafür sorgen werden, dass „hier sieben Tage die Woche Betrieb ist“.

Neben der sportlichen Praxis auf der mit LED-Flutlicht ausgestatteten Anlage findet aber auch die Theorie hier eine Heimat. Konkret passiert das im Gemeinschaftsraum im insgesamt 300 Quadratmeter großen Sportlerheim. Denn neben der Geselligkeit nach Training oder Spielen können dort mit Hilfe des 85 Zoll Fernsehers Unterrichtseinheiten durchgeführt werden. Ob für Sportler und Sportlerinnen, Schülerinnen und Schüler oder bei Schiedsrichter-Fortbildungen, Nutzungsmöglichkeiten gibt es reichlich.

“Echtes Zukunftsprojekt“

Moderne Technik statt Tafel und Kreide heißt es auch in der Heimkabine. Zunächst hier und auf Dauer in allen Kabinen soll es den Trainern per Display möglich sein, an Tafeln Spielzüge und vieles mehr zu erklären. „Aus städtischer Sicht ist das Ganze für Jahrzehnte gebaut und ein echtes Zukunftsprojekt“, freut sich Stephan Matzerath über die Baumaßnahme, die in knapp drei Wochen abgeschlossen sein soll. Darüber ist man natürlich auch bei Borussia Hückelhoven sehr glücklich. Schließlich möchte der Verein, der Glanzzeiten in der höchsten Amateurklasse erlebt hat, bald raus aus der Kreisliga C, innerhalb der nächsten fünf Jahre soll es rauf in die Kreisliga A gehen. Und mit dem neuen Kunstrasen erhofft man sich natürlich auch einen besserer Spieler-Zulauf, die die aktuellen Teams (zwei Seniorenmannschaften, eine Alte-Herren-Mannschaft, A- und B-Jugend sowie drei Spielgemeinschaften mit Roland Millich) verstärken werden.

Doch das ist Zukunftsmusik, erst einmal steht am 14. Mai ein Top-Freundschaftsspiel an. Heinz Schneiders, Mitglied des Sportausschusses Hückelhoven und Stadionguide bei Borussia Mönchengladbach, knüpfte Kontakte zu Karl-Heinz Pflipsen von der Weisweiler-Traditionsmannschaft und bald war klar: Die Ex-Gladbacher Kicker werden nach Hückelhoven kommen. Und das Ganze sogar bei freiem Eintritt. Allerdings wird wegen einer Großveranstaltung auf dem benachbarten Gelände empfohlen, besser zu Fuß oder per Rad zu kommen, denn Parkmöglichkeiten gibt es nicht direkt am Stadion, sondern an den öffentlichen Parkplätzen am Media Markt und Decathlon.