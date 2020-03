Kostenpflichtiger Inhalt: Provisorische Praxis in Gangelt : Zum Corona-Test in die Turnhalle

An der Halle wurde ein provisorischer Sichtschutz errichtet. Foto: Karl-Heinz Hamacher

Kreis Heinsberg Eine Arztpraxis in einer Turnhalle – mit diesem ungewöhnlichen Modell will der Kreis Heinsberg die medizinische Versorgung sicherstellen. Denn in Gangelt, wo die provisorische Praxis am Wochenende eingerichtet wurde, stehen drei Allgemeinmediziner unter Quarantäne.