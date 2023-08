Neue Arbeitswelt : Warum die Generation Z tickt, wie sie tickt

Viele jüngere Menschen arbeiten gerne, am liebsten von überall auf der Welt, fordern Freiräume im Job und wünschen sich eine bessere Work-Life-Balance. Foto: Patrick Seeger

Heinsberg Sie sind selbstbewusst und anspruchsvoll: die Arbeitnehmer der Generation Z. Sie sei ein Spiegelbild ihrer behüteten Erziehung und einem Aufwachsen mit Mitspracherecht, sagt Jutta Rump beim Arbeitswelt-Kongress in Oberbruch.

Plötzlich dreht der Bewerber den Spieß um. Nicht mehr Chefin Jutta Rump interviewt den jungen Mann, nun muss sie Fragen beantworten, zu ihrem Führungsstil, Möglichkeiten und Hierarchien, die ihr der 23-jährige Bewerber stellt. „Damals habe ich auch erstmal schlucken müssen“, erinnert sich die Professorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen an die erste Situation dieser Art. Inzwischen sei diese Situationen für sie Normalität.

Nun kennt sie die Generationen Y und Z, also alle diejenigen, die nach 1980 geboren sind und den Arbeitsmarkt erobern, und auch deren Bedürfnisse und Forderungen sehr gut. „Die Generation Z ist ein Spiegelbild unseres Erziehungsstils, sie ist ein Spiegelbild der Gesellschaft“, erklärt sie. Daher seien Vorurteile in Unternehmen fehl am Platz, vielmehr sei es wichtig, eine Brücke zu bauen zwischen den älteren und jüngeren Belegschaften.

„Die Frauen und Männer aus der Generation Y und Z sind behütet aufgewachsen, selbstbewusst und anspruchsvoll“, erklärte sie in der Oberbrucher Festhalle dem Publikum beim Kongress „Arbeitswelt 4.0 – Wie wollen junge Menschen heute arbeiten?“ des Instituts für betriebliche Gesundheitsförderung der AOK Rheinland/Hamburg.

Die Babyboomer seien in einer anderen Zeit aufgewachsen, leistungsorientiert, pflichtbewusst, haben in ihrem Aufwachsen noch viel Autorität und Hierarchien erlebt. Das begann schon in der Familie, in denen alle auf das Oberhaupt hörten, die Eltern entschieden, wohin es in den Urlaub geht und was am Abend auf den Tisch kommt. Heute würde in Familien immer stärker demokratische Entscheidungen treffen, den Familien-Patriarch gebe es nicht mehr, stattdessen herrsche eine wertschätzende Kommunikation in den meisten Familien.

„Die Generation Z mag keine Hierarchien – auch nicht in der Arbeitswelt. Respekt verdient man sich bei ihnen durch Expertise und Sozialkompetenz – nicht durch das reine Chefsein“, sagte Rump. „Und die Generation weiß, dass junge Fachkräfte weniger werden und sie somit mehr Auswahl haben, wo und wie sie arbeiten wollen, suchen Arbeitgeber, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie möglich machen, während die Babyboomer, insbesondere die Frauen, noch zwischen Beruf und Familie eine Entscheidung treffen mussten“, erklärt Rump. Das zu verstehen, sei eine Voraussetzung für die neue Arbeitswelt. Bei allen Neuerungen dürften die älteren Mitarbeiter jedoch nicht vergessen und verprellt werden. „Natürlich können die älteren nicht die Arbeit der jüngeren übernehmen, nur weil die keine Überstunden machen möchten“, sagt sie.

Daher sei die neue Arbeitswelt nicht etwas, bei dem die junge Generation ihre Individualität und den Drang nach Freiheit und Work-Life-Balance unbegrenzt ausleben könne. „In jedem Unternehmen müssen Leitlinien eine Grundstruktur bilden. Und diese Leitlinie dürfen nicht diskutabel sein. Dazwischen aber sollte man Entfaltungsmöglichkeiten ausbalancieren und Verständnis füreinander schaffen.

Unternehmen sehen sich einem schrumpfenden Pool an Arbeitskräften gegenüber – die Babyboomer gehen in den nächsten Jahren in den Ruhestand, die jüngere Generation ist eine deutlich kleinere – und so müssen Arbeitgeber, Personaler und Belegschaften ein generationenübergreifendes Miteinander sichern“, betonte Rump. Sonst ginge jede Menge Energie in der Arbeitswelt verloren.

Im Rahmen einer Veranstaltung in der Festhalle Oberbruch, informiert die AOK Rheinland/Hamburg gemeinsam mit ihrem Institut für Betriebliche Gesundheitsförderung über Chancen, eine neue Unternehmenskultur zu entwickeln und innovative Wege zu gehen. Heiko Jansen (l.) begrüßte dazu Jutta Rump, Ulrich Schirowski und Dr. Alan Hansen auf der Bühne. Foto: Nicola Gottfroh

Dass man auch aus dem Fußball einiges in Unternehmen übernehmen könne, machte auch Dr. Alan Hansen, Leiter des Dezernats Personalentwicklung und Talentmanagement an der RWTH, deutlich. Auch auf dem Platz seien in den vergangenen Jahrzehnten Hierarchien flacher geworden und nicht mehr von Autoritäten geprägt. „Auf dem Platz geht es heute nicht mehr um Befehl und Gehorsam, sondern um Partizipation und Kooperation.

Das sind Rahmenbedingungen, durch die auch Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden können“, erklärte er. Es sei wichtig, innovative Wege zu gehen, um Mitarbeiter als Unternehmen an sich zu binden. Denn schließlich sei auch der Fußball in den vergangenen Jahrzehnten deutlich schneller, aber auch interessanter geworden.