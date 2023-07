Feuerwehreinsatz : Zähe Flüssigkeit verklebt die Porschestraße in Baal

Abgesperrt: Feuerwehr untersucht klebrige Substanz auf der Porschestraße in Baal. Foto: CUH

Hückelhoven-Baal Eine unbekannte Flüssigkeit auf der Porschestraße in Baal hat am Dienstagabend die ABC-Einheit der Feuerwehr Hückelhoven auf den Plan gerufen. Es lag ein süßlicher Geruch in der Luft.

Ein süßlicher Geruch in der Luft, eine unbekannte Flüssigkeit auf der Straße und das Einsatzstichwort ABC, sorgte am Dienstagabend dafür, dass die Feuerwehr Hückelhoven mit dem ganz großen Besteck in das Industriegebiet in Baal fuhr. „Wir waren für den Fall der Fälle gerüstet“, erklärt Josef Loers, Pressesprecher der Feuerwehr Hückelhoven. Die Alarmierung ging gegen 20 Uhr ein. Zu diesem Zeitpunkt hatten Fahrzeuge, die die Straße nutzten, die Substanz bereits einige hundert Meter weit in beide Fahrtrichtungen verteilt.

Die Einsatzkräfte prüften direkt vor Ort, ob es sich um eine Säure oder eine Base handelte und die Untere Wasserbehörde wurde informiert, weil die Substanz in die Kanalisation zu gelangen drohte.

Der Ursprung der Flüssigkeit wurde schnell ausgemacht: Sie stammte von Gelände einer Getränkefabrik an der Porschestraße und nach den ersten Tests und Rücksprache mit dem Betriebsleiter konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Der unbestimmte zitronige oder erdbeerige Geruch stammte von der Grundsubstanz, die benötigt wird, um Energiedrinks herzustellen.

Die Kanalzuflüsse, in die die Fehl- oder Überproduktion der Substanz eingeleitet werden, waren offensichtlich verkrustet und so verstopft, sodass die Flüssigkeit überlief und sich einen Weg Richtung Straße suchte.

Für die Einsatzkräfte der Feuerwehr war der Einsatz nach anderthalb Stunden beendet. „Da die Fahrbahn verklebt war, wurde in Absprache mit der Unteren Wasserbehörde eine Fachfirma beauftragt, die die Straße reinigte“, erklärt Loers. Wasser reichte dafür nicht aus.

Mitarbeiter des Bauhofs sperrten nach Angaben der Kreispolizeibehörde Heinsberg den Bereich zwischen Daimlerstraße und Dieselstraße bis 22.15 Uhr ab.

(red)