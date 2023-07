Gastronomie im Fokus : Zoll kontrolliert sieben Betriebe im Kreis Heinsberg

Kreis Heinsberg Bundesweit hat der Zoll am Freitag Gastronomiebetriebe kontrolliert. Dabei wurden auch Restaurants und Imbisse im Kreis Heinsberg überprüft.

Der Zoll hat am Freitag Betriebe in Wegberg und Erkelenz überprüft. Bundesweit war die Einheit Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Zolls zu einer Schwerpunktkontrolle in der Gastronomie unterwegs. Sie ging gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigungsverhältnisse vor. Bei zufällig ausgewählten Betrieben wurde etwa überprüft, ob alle Arbeitnehmer, die in einem Betrieb angetroffen wurden, angemeldet sind, ob Stundenzettel vorliegen und ob der Mindestlohn eingehalten wird. Die Prüfungen erfolgten sowohl durch Personenbefragungen, als auch durch Prüfung der Geschäftsunterlagen. Bundesweit waren insgesamt rund 2700 Beschäftigte aller Hauptzollämter im Einsatz.