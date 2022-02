Razzia bei Baufirmen : Zoll gelingt Schlag gegen Schwarzarbeit in Heinsberg

Aachen/Heinsberg Zollfahnder sind bei einer Razzia im Raum Heinsberg und in anderen Teilen NRWs gegen Schwarzarbeit am Bau vorgegangen. Arbeitnehmer aus Albanien sollen ohne Erlaubnis auf Baustellen eingesetzt worden sein.

Mindestens 15 Beschuldigte sollen in ein Geflecht aus Firmen und Scheinfirmen verstrickt sein, wie das Hauptzollamt Aachen am Donnerstag mitteilte. Die Durchsuchungen von 32 Wohn- und Geschäftsräumen geschahen schwerpunktmäßig im Raum Heinsberg, aber auch in Düsseldorf und in Dortmund. 240 Zollfahnder waren daran beteiligt. Vier Beschuldigte wurden festgenommen, drei von ihren sind Angehörige einer Familie.