Klärung des Unfallhergangs : Zeugen von schwerem Motorradunfall bei Heinsberg gesucht

Heinsberg Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Fahrrad wurden am Ostermontag drei Personen schwer verletzt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein 18-jähriger Mann aus Heinsberg fuhr an Ostermontag gegen 13.15 Uhr mit seinem gelb-weißen Motorrad des Herstellers Suzuki auf einem Wirtschaftsweg aus Richtung Schwimmbadstraße kommend und wollte an der Straße Am Naturschutz geradeaus in Richtung Bruchweg weiterzufahren.