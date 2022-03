Mitarbeiter bedroht : Zeugen nach Überfall auf Postfiliale gesucht

Wegberg Am Montagmorgen überfielen zwei Männer eine Postfiliale im Wegberger Ortsteil Arsbeck. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf die Täter.

Gegen 7 Uhr am Montagmorgen brachen die beiden Männer in den Lagerbereich der zu diesem Zeitpunkt geschlossenen Postfiliale in der Kampstraße ein. Daraufhin bedrohten sie den einzigen anwesenden Mitarbeiter und forderten die Herausgabe von Bargeld.