Vorfall am Doverener Sportplatz : Zeugen nach sexuellem Übergriff gesucht

Hückelhoven Nach einem sexuellem Übergriff auf eine Frau am Sportplatz in Hückelhoven-Doveren sucht die Polizei Heinsberg Zeugen. Der Täter fuhr wahrscheinlich ein auffälliges orangefarbenes Motorrad.

Am Sonntag, 9. Oktober, kam es auf dem Gelände eines Sportplatzes an der Junkerstraße zu einem sexuellen Übergriff. Eine Frau, die auf dem Weg zu ihrem Pkw war, gab an, von einer bislang unbekannten männlichen Person erfasst worden zu sein, die ihr von hinten an die Brüste griff. Als sie sich körperlich stark wehrte, habe sie sich befreien, zu ihrem Pkw flüchten und wegfahren können.