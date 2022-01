Angriff am Busbahnhof : Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Angriff am Busbahnhof

Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter, die einen 29-Jährigen und seine Schwester am Samstag tätlich angriffen (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Heinsberg Mehrere Jugendliche beschimpften am Samstagabend unvermittelt einen 29-Jährigen am Heinsberger Busbahnhof. Es entwickelte sich eine Auseinandersetzung, bei der der Mann und seine Schwester verletzt wurden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Mehrere Jugendliche griffen am Samstagabend gegen 20.30 Uhr einen 29-Jährigen und seine 22-jährige Schwester am Heinsberger Busbahnhof tätlich an, berichtet die Polizei Heinsberg. Vorausgegangen seien unvermittelte Provokationen und Beleidigungen der Gruppe gegen ihr Opfer, woraufhin dessen Mutter und seine Schwester einschritten.