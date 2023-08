Tourismus im Kreis Heinsberg : Zahl der Übernachtungen rasant gestiegen

Während der Corona-Pandemie wurden die Betten in den Hotels oft vergeblich gemacht, denn die Gäste blieben aus. Doch das hat sich im Kreis Heinsberg nun zum Glück geändert. Foto: dpa/Carsten Koall

Kreis Heinsberg Immer mehr Gäste kommen in den Kreis Heinsberg. Das belegen die aktuellen Übernachtungszahlen der Statistik des Landesbetriebes IT.NRW. Sie liegen sogar weit über den Werten vor der Pandemie. Was sind die Gründe?

Es ist eine Entwicklung, an die nicht nur der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) im Kreis Heinsberg zu Zeiten der Corona-Pandemie kaum mehr zu glauben gewagt hat. Die Zahl der Gäste und Übernachtungen in den Hotels der Region ist im positiven Sinne dramatisch angestiegen. Allein im Zeitraum zwischen Januar und Mai 2023 ist die Summe der Gäste mit insgesamt 44.400 und 106.420 Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 26,9 bzw. 34,7 Prozent in die Höhe geschnellt.

Die aktuellen Zahlen überstiegen sogar deutlich die bisherigen Rekordmarken aus dem Jahr 2019, erklärt Martina Baumgärtner, Geschäftsführerin der Niederrhein Tourismus GmbH, in der sich die Kreise Heinsberg, Kleve, Viersen und Wesel zusammengeschlossen haben. „Im Vergleich zum Zeitraum Januar bis Mai 2019, also vor der Pandemie, legt der Niederrhein kräftig zu. Für den Kreis Heinsberg bedeute dies zwischen dem Rekordjahr 2019 und heute eine Zunahme bei den Übernachtungen um 11 Prozent. Damit liegt der Kreis sogar noch knapp über dem Durchschnittswert von 10,7 Prozent. „Diese Zahlen bestätigen unseren Kurs“, sagt Baumgärtner: „Sie sind zudem Ansporn, die touristische Region Niederrhein für Gäste attraktiv weiterzuentwickeln und gemeinsam mit den Akteuren vor Ort wettbewerbsfähig zu gestalten.“

Für den Kreis Heinsberg sei dies „eine stolze Leistung“, meint Baumgärtner. Schließlich sei hier ja keine Großhotellerie vorhanden. In Erkelenz stieg die Gästezahl mit 6768 um 28,1 Prozent zum Vorjahreszeitraum, in Geilenkirchen mit 2322 um 68,9 Prozent, in Heinsberg mit 9583 um 5,1 Prozent, in Hückelhoven mit 4098 um 121,8 Prozent, in Übach-Palenberg mit 2701 um 25,5 Prozent, in Wassenberg mit 6359 um 13,9 Prozent und in Wegberg mit 10.485 um 31,4 Prozent. Die Gemeinden Waldfeucht, Selfkant und Gangelt werden in der Statistik nicht berücksichtigt.

„Bei der Anzahl der Übernachtungen liegt Wegberg mit 33.992 Übernachtungen auf Platz eins, gefolgt von Heinsberg mit 16.133 und Wassenberg mit 14.385 Übernachtungen in den Monaten Januar bis Mai 2023“, sagt Baumgärtner. „Ausschlaggebend für die hohe Anzahl an Übernachtungen ist zum einen die Lage im Naturpark Schwalm-Nette, welcher mit seiner Vielzahl an Premium-Wanderwegen ein Touristenmagnet ist. Zum anderen sorgt auch das gut ausgebaute Radwegenetz im Kreis Heinsberg und Themenrouten wie Tim Berresheims Bilderreise dafür, dass Radfahrer sich immer wieder für die Region entscheiden.“

Der Niederrhein sei weiterhin eine Kurzreiseregion, dies zeigten auch die aktuellen Statistiken. „Dennoch freut es uns, dass die Gäste ihren Aufenthalt in unserer Region immer häufiger verlängern, um die Gesamtheit des Angebotes in Anspruch nehmen zu können“, erklärt Baumgärtner.

Die mittlere Aufenthaltsdauer der Gäste im Kreis Heinsberg liegt in der Tat bei 2,4 Tagen. „In unserer Region überwiegt immer noch der Geschäftstourismus“, glaubt Wolfgang Wahl, der Vorsitzende der Dehoga im Kreis Heinsberg. Trotzdem habe der Tourismus in Gänze angezogen, stellte auch er fest. „Es gibt mehr Buchungen als vor Corona.“ Es sei in unterschiedlichen Branchen zu viel Bewegung mit intensiven Besuchen gekommen, meint Wahl. „Manche müssen sich wieder vermehrt um ihre Kunden kümmern. Es besteht eine Sehnsucht nach Vis-à-vis-Gesprächen.“

Im Bereich des übrigen Tourismus spürt Wahl, dass viele Besucher etwas nachfeiern wollten, was in der Corona-Phase nicht möglich gewesen sei. Manche feierten zudem Dinge, die sie zuvor nicht als Anlass genommen hätten, weil sich die Sichtweise verändert habe. „Städte, die eine Anbindung an Köln oder Düsseldorf haben, profitieren zusätzlich von Messen. In Erkelenz ist das zum Beispiel top, allerdings ist es nicht mehr das, was es einmal war.“ Wahl erinnert in dem Zusammenhang an die „Drupa“, die Messe für Druck und Papier, bei der früher die Hotels bis in die Eifel hinein ausgebucht gewesen seien.