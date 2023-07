Dr. Jakob Herle : Wurde ein Nazi in Erkelenz zum Ehrenbürger?

Ob die Sackgasse in Erkelenz, die den Namen des Ehrenbürgers Dr. Jakob Herle trägt, bald eventuell umbenannt werden muss, soll jetzt eine Studie zu den Verstrickungen des Namensgebers in der NS-Zeit ans Licht bringen. Foto: Rainer Herwartz

Erkelenz Eine Straße ist nach ihm benannt und ein Ehrengrab wurde ihm zuteil. Doch wie sich nun durch einen Zufall herausstellte, war der Erkelenzer Ehrenbürger Dr. Jakob Herle womöglich an Kriegsverbrechen in der Zeit des Nationalsozialismus beteiligt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rainer Herwartz Leiter der Lokalredaktion Heinsberg

Es scheint eine der Geschichten zu sein, wie sie sich in den Anfangsjahren der Bundesrepublik Deutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges immer wieder zugetragen haben. In den sogenannten Wirtschaftswunderjahren schwammen viele Persönlichkeiten erneut auf einer Welle des Erfolges, die es auch schon zu Zeiten des Nationalsozialismus verstanden hatten, die gesellschaftlichen Umstände für sich zu nutzen und dabei oftmals skrupellos zu Werke gingen. Einer von ihnen war mit hoher Wahrscheinlichkeit der Erkelenzer Ehrenbürger Dr. Jakob Herle. Nur ein Zufall brachte dies jetzt ans Licht.

Er habe die unrühmliche Vergangenheit des Jakob Herle entdeckt, als er sich eigentlich mit einer ganz anderen Person beschäftigte, sagt Uwe Wehnert (67). Der in Dresden lebende Maschinenbauingenieur, der in Aachen aufwuchs, dort zur Schule ging und studierte, hatte sich nach langen Gesprächen mit seiner inzwischen verstorbenen Mutter zur Aufgabe gemacht, die Geschichte eines Verwandten namens Wilhelm zur Nieden aufzuarbeiten. Als Kriegsverbrecher enttarnt worden, so Wehnert, sei Herle daher erst 2022. Bei tiefergehenden Nachforschungen zu den bei der Haupttreuhandstelle Ost beschäftigten Personen für die Biografie über Wilhelm zur Nieden, einem Mitverschwörer des Hitler-Attentats von Claus Schenk Graf von Stauffenberg am 20. Juli 1944, trat Jakob Herle, damals Abteilungsleiter Industrie, als zur Niedens Chef in den Blickpunkt der Recherche.

„Herle stellte am 25. Januar 1936 den Antrag auf Aufnahme in die NSDAP“, sagt Wehnert. „Zum 1. April 1936 wurde er in die Partei aufgenommen unter der Mitgliedsnummer 3.759.329.“ Im Dezember 1939 habe Herle die Leitung der Gruppe IV Industrie bei der Haupttreuhandstelle Ost (HTO) übernommen. Nach einer Umstrukturierung sei er bei der HTO als Abteilungsleiter III Industrie bis zum 30. Juni 1942 tätig gewesen.

Um diese Tätigkeit einzuordnen, zitiert Wehnert eine 1941 dokumentierte Aussage des damaligen Leiters der HTO Max Winkler: „Die eingegliederten Ostgebiete, in denen die HTO ihre Sonderaufgaben durchzuführen hat, umfasst ein Gebiet von nicht weniger als 87.000 Quadratkilometern. Es sind wichtige Erzeugungsgebiete der Landwirtschaft, aber auch Gebiete einer leistungsfähigen und zukunftsreichen Industrie. Dieser neue Osten darf künftig nicht mehr wie bisher von einer Mischbevölkerung bewohnt werden. Seine rein deutsche Besiedelung muss sichergestellt werden. Dafür leistet die HTO entscheidende wirtschaftliche Vorarbeit.“ Herles Tätigkeit sei nach heutigen Maßstäben zumindest als Beihilfe zu Kriegsverbrechen nach Artikel 8 Abs. 2 a Nr. IV (Aneignung von Eigentum in großem Ausmaß) oder Artikel 8 Abs. 2 b Nr. VIII (Beschlagnahme feindlichen Eigentums) der Legaldefinition in Artikel 8 Abs. 2 des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs anzusehen, ist Wehnert sicher.

1941 sei Herle Mitglied der nach ihrem Leiter Hugo Klein benannten „Klein-Kommission“ geworden, einer vom Reichswirtschaftsminister eingesetzten dreizehnköpfigen Kommission zur Erstellung von Gutachten über die „Verteilung“ (im Sinne von Plünderung) der Eisen- und Stahlindustrie in Frankreich, Belgien und Luxemburg an deutsche Interessenten. „1942 wurde Herle Mitglied des Vorstands der Pulverfabriken Köln-Rottweil AG und der Westfälisch-Anhaltinischen Sprengstoff AG (WASAG) sowie 1943 der WASAG Chemie AG. In allen Werken der WASAG und ihrer Tochterunternehmen wurden bis 1945 in zunehmender Zahl zwangsarbeitende Ostarbeiter, Kriegsgefangene, Häftlinge und Juden in der Produktion von Sprengstoff und Munition eingesetzt.“ Der Deutschen Sprengchemie GmbH (DSC), einem hundertprozentigen Tochterunternehmen der WASAG, oblag nach Wehnerts Recherchen die Betriebsführung der Munitions- und Sprengstoffwerke an den Standorten Klietz, Moschwig, Torgelow, Geretsried, Oderberg, Waldkraiburg, Forst/Scheuno und Dreetz mit insgesamt etwa 22.700 Beschäftigten. „Der Tod vieler Zwangsarbeitenden ist anzunehmen, da viele vor Kriegsende nach Auschwitz deportiert wurden.“

Wehnerts Nachforschungen, die mittlerweile auch bei Wikipedia Einzug gehalten haben, ergaben, dass Herle am 7. Mai 1945 in Berlin-Zehlendorf von der sowjetischen Besatzungsmacht festgenommen wurde. In der Folge war er sieben Jahre lang in Posen, Landsberg/Warthe, Buchenwald und ab 10. Februar 1950 in der Strafanstalt Waldheim inhaftiert. Am 12. Mai 1950 verurteilte die 3. Große Strafkammer des Landgerichts Chemnitz Herle in einem der Waldheimer Prozesse zu zehn Jahren Zuchthaus und zum Einzug seines Vermögens. „Am 15. Januar 1952 wurde er aus der Strafanstalt Waldheim entlassen und durfte nach Westdeutschland ausreisen. 1954 erklärte das Kammergericht Berlin alle Waldheim-Urteile für nichtig“, berichtet Wehnert.

Uwe Wehnert stieß bei den Recherchen zu seinem 400 Seiten starken Buch über seinen Verwandten Wilhelm zur Nieden per Zufall auf die Geschichte von Dr. Jakob Herle. Foto: Uwe Wehnert/Privat

Nach seiner Rückkehr nach Westdeutschland sei Herle zunächst in den Geschäftsführenden Ausschuss der WASAG Chemie AG aufgenommen worden. 1953 wurde er Mitglied des Aufsichtsrates dieser Firma und 1955 dessen Ehrenvorsitzender. Herle sei unter anderem Aufsichtsratsmitglied bei sechs weiteren Industrieunternehmen und Versicherungen gewesen.

Das Bundesverdienstkreuz Mehrere Abstufungen sind möglich Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland wurde am 7. September 1951 durch den damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss per Erlass gestiftet. Im Erlass heißt es: „Der Orden wird verliehen für Leistungen, die im Bereich der politischen, der wirtschaftlich-sozialen und der geistigen Arbeit dem Wiederaufbau des Vaterlandes dienten, und soll eine Auszeichnung all derer bedeuten, deren Wirken zum friedlichen Aufstieg der Bundesrepublik Deutschland beiträgt.“ Der Verdienstorden wird nach internationaler Norm in drei Klassen (Verdienstkreuz, Großes Verdienstkreuz, Großkreuz) verliehen, die wiederum in mehrere Stufen unterteilt sind.

„Herle wurde später dem Bundespräsidenten mit der Vorschlagsliste Nr. 401 des Landes Nordrhein-Westfalen vom 2. Juli 1955 für die Verleihung des Großen Verdienstkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland vorgeschlagen.“ Und der Orden sei ihm schließlich am 20. Juli 1955 von keinem Geringeren als dem Bundesminister für Wirtschaft, Ludwig Erhard überreicht worden. In der Vorschlagbegründung der Ordenskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen seien die NSDAP-Mitgliedschaft seit 1936 und die Tätigkeiten bei der Haupttreuhandstelle, der WASAG und der Köln-Rottweil AG ab 1942 nicht erwähnt worden, stellte Wehnert fest. „Offensichtlich hatte die Prüfung, falls eine solche überhaupt stattgefunden hat, keine Hinweise ergeben.“ Später wurde Herle dann Anfang 1956, etwa ein Jahr vor seinem Tod am 8. September 1957 im Alter von 72 Jahren, zum Ehrenbürger von Erkelenz ernannt.

Dass sich Wehnert aufgrund seiner Nachforschungen nicht nur an die Stadt Erkelenz, sondern auch an das Bundespräsidialamt wendete, erklärt er so: „Mich hat es schon geärgert, dass von den rund 200 Angeklagten der Nürnberger Prozesse nachweislich fünf trotz Verurteilung später mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurden.“ Als Beispiel nennt er Heinrich Bütefisch, ehemals Vorstand der IG Farben, der allerdings die Auszeichnung nur 16 Tage nach der Verleihung habe zurückgeben müssen, weil israelische Journalisten seine NS-Vergangenheit dem Bundespräsidialamt offengelegt hätten.

Selbiges reagierte übrigens auch auf die dezidierten Darlegungen Wehnerts zu Jakob Herle. „Leider sind in der Geschichte des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland auch Verleihungen vorgekommen, die aus heutiger Sicht und in genauerer Kenntnis der von den Nationalsozialisten begangenen Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen undenkbar wären. Die Geschichte der Ordenspraxis spiegelt damit gewissermaßen die Geschichte der frühen Bundesrepublik mit ihrer verzögerten Aufarbeitung von NS-Unrecht“, heißt es in einem Antwortschreiben. „Viel zu spät – nämlich erst seit 1965 - wurde den Ländern, in denen die Ordensprüfverfahren durchgeführt werden, verbindlich vorgegeben, dass bei vor 1927 geborenen auszuzeichnenden Personen Auskunft über das politische Verhalten in der Zeit von 1933 bis 1945 zu jedem Verleihungsvorschlag eingeholt werden muss.“ Im Hinblick auf den Fall Herle heißt es: „Eine posthume Entziehung eines Verdienstordens ist allerdings nicht möglich, weil die Rechte, die sich aus der Auszeichnung mit dem Orden ergeben, als höchstpersönliche Rechte mit dem Tod des Ordensträgers erlöschen. Weder bedarf der Verleihungsakt nach dem Tod des Ausgezeichneten einer Aufhebung, noch kann er aus diesem Grunde formal aufgehoben werden. Auch die maßgebliche gesetzliche Grundlage, das Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen, sieht keine posthumen Entziehungen vor.“