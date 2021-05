Förster Wolfgang von der Heiden wurde gleich doppelt in Erstaunen versetzt. Einerseits war in seinem Revier zum wiederholten Male mit großem Aufwand illegal eine Holzhütte mit Inventar erbaut worden. Und andererseits liefen ihm die vermeintlichen Täter diesmal auch noch quasi in die Arme. Foto: Rainer Herwartz