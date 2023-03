Wohnen und Gewerbe statt Acker : Wo Hückelhoven weiter wachsen will

Hückelhoven Gerade bereiten die Bauern noch das Feld für die nächste Saison vor, doch schon bald sollen auf den rund 90 städtischen Grundstücken Ein- und Zweifamilienhäuser, Gewerbe und eine Kita entstehen.

Noch gibt es freies Bauland in Hückelhoven. Bis April läuft die Vermarktung von 51 Grundstücken in der Stephanusstraße in Kleingladbach. Die Stadt will ihre Außenorte organisch wachsen lassen, um jungen Familien Baugrundstücke anbieten zu können, und so hat der Bau- und Umweltausschuss der Stadt sich in seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend bereits mit dem nächsten Baugebiet befasst und es mehrheitlich befürwortet.