Im Kreis unterwegs : Wo Apple und Google Aufnahmen machen

Mit auffälligen Kameras auf dem Dach sammeln Google und Apple derzeit wieder Bilder in NRW. Foto: dpa/Arne Dedert

Kreis Heinsberg Die Kamera-Autos fahren wieder durch NRW und knipsen Bilder von Gebäuden und Straßen. Zumindest ein Unternehmen kommt dabei sicher ins Kreisgebiet. Was Haus- und Autobesitzer jetzt wissen müssen.

Die Autos mit der großen Kamera auf dem Dach fahren wieder: Google und Apple sammeln aktuell mit ihren markanten Kamera-Autos Panoramaaufnahmen von Straßen, Gebäuden und Plätzen in ganz Deutschland. Noch bis zum 16. August müssen auch Autofahrer im Kreis Heinsberg damit rechnen, den Weg eines Apple-Fahrzeuges zu kreuzen.

Ob der Konkurrent Google ebenfalls für Aufnahmen in den Kreis kommt, ist bisher unklar. Der Konzern teilt lediglich mit, dass er bis Oktober in NRW unterwegs sei. Zuletzt hat Google im großen Stil im Jahr 2009 Deutschland mit dem Kamera-Auto abgefahren. Mit den Aufnahmen jetzt soll vor allem die Straßenansicht (Street View) in der Kartenanwendung Maps in den Großstädten verbessert werden. Allerdings plant das US-amerikanische Technologieunternehmen dieses Mal auch, alle größeren Städte und Landkreis abzulichten.

Wer bisher bei Google im Kreis Heinsberg mit dem kleinen orangefarbenen Google-Street-View-Männchen interaktiv spazieren gehen will, ist schnell fertig. Größere zusammenhängende Aufnahmen sind bundesweit lediglich in den 20 größten Städten verfügbar. Zwar ist es in Maps bereits möglich, den Blick über die Hückelhovener Halde schweifen lassen, die Burg Trips in Geilenkirchen von außen zu erkunden oder einen Überblick über die Heinsberger Innenstadt zu bekommen, allerdings stammen die Aufnahmen von privaten 360-Grad-Uploads und sind nur für einige Geschäfte und öffentliche Plätzen im Kreisgebiet abrufbar. Einen Rundgang ermöglichen sie nicht.

Bisher finden sich im Kreis Heinsberg vor allem private 360-Grad-Uploads von Plätzen und von Geschäften. Hinter der niederländischen Grenze ist Google-Street-View hingegen fast überall verfügbar. Foto: Google Maps Screenshot

Ein anderes Bild zeigt sich direkt hinter der niederländischen Grenze: Dort leuchten alle Straßen blau auf – die Google Funktion Street-View-Option steht dort zur Verfügung. In Städten wie Venlo, Maastricht oder Roermond kann fast jeder Quadratzentimeter auf Maps besichtigt werden.

Doch was bedeuten die Aufnahmen nun für die Privatsphäre der Menschen im Kreis? Sowohl Apple als auch Google versichern, dass Gesichter von Menschen und Kennzeichen von Autos automatisch unkenntlich gemacht werden. „Wir verpflichten uns, Deine Privatsphäre bei der Durchführung dieser Datenerhebungen zu schützen. Zum Beispiel werden wir Gesichter und Nummernschilder auf Bildern unkenntlich machen, die in „Look Around“ veröffentlicht werden“, schreibt Apple.