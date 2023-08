Stadtführung : Wissenswertes über Wandergesellen in Wassenberg

Walter Bienen (r.) bot in Wassenberg eine Stadtführung zum Thema „Wandergesellen“ an; Titel „Drei Jahre und ein Tag“, so lange dauert die Walz. Foto: Dettmar Fischer

Wassenberg Was trägt ein Wandergeselle in seinem Bündel? Bei seiner Stadtführung „Drei Jahre und ein Tag“ lüftet Walter Bienen das Geheimnis und bringt das Leben der Wandergesellen näher – mit vielen Informationen und vor allem vielen Anekdoten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dettmar Fischer

Gesehen hat sie bestimmt jeder schon mal: Wandergesellen. Aber was die Jungs und eher selten auch mal Mädels, die durch ihre besondere Kluft sofort auffallen, eigentlich so machen, das erfuhren die Teilnehmer einer Führung, die Walter Bienen im historischen Wassenberg anbot. Startpunkt war das Roßtor, wo der erfahrene Guide 25 interessierte Teilnehmer begrüßen konnte, die mehr über die Wandergesellen erfahren wollten.

Um den Teilnehmern seiner Führung gleich Anschauungsmaterial zu liefern, hatte Walter Bienen in seiner Kleiderkiste gewühlt und eine Zimmermannskluft hervorgeholt, die ihn daran erinnerte, wie er selbst sich das erste Mal mit den Wandergesellen beschäftigt hatte. Schwarzer Hut, schwarze Weste mit silbernen Knöpfen, weißes Hemd, Schlabberhosen, ein gedrehter Stock und ein Bündel – mehr brauchte und braucht ein Wandergeselle nicht. Die Begriffe Hut, Stock und Bündel verwenden natürlich nur die Unkundigen. Zu Walter Bienens Führung gehörte daher neben dem „Schallern“, dem Singen von Gesellenliedern, auch die Begriffskunde.

Walter Bienen, heimatkundlich beschlagen wie kaum ein anderer Wasserberger, bietet insgesamt zehn Führungen zu verschiedenen Themenbereichen an. Er hat ein Leben lang von seinem Mentor Sepp Becker gelernt. In seiner Tischlerlehre war Becker sein Geselle gewesen. Später hatte er ihn in die Vielfalt heimatkundlicher Kenntnisse eingeweiht. Viele Male war Walter Bienen mit Sepp Becker mitgelaufen, wenn der seine Führungen hielt, bis er selbst eigene zu historischen Themenbereichen erarbeitete.

Im „Charlottenburger“ trägt der Wandergeselle sein Hab und Gut mit sich. Das Wenige im Bündel reicht für die lange Reise. Foto: Dettmar Fischer

Das Leid und die Freud der Wandergesellen war – wie Walter Bienen seinen aufmerksam lauschenden Besuchern kundtat – ihm bei einem Ausflug nach Torgau an der Elbe das erste Mal ins Bewusstsein getreten. Ein altes Büchlein, 1938 erschienen, hatte er in einem Antiquariat entdeckt. Es handelte von den Wandergesellen. Als Berufsschullehrer in Geilenkirchen habe er, selber fasziniert von dieser Art, die Welt zu erleben, seinen Schülern davon berichtet. Aber nur einer sei auf die Wanderschaft, auf die Walz, auf die Tippelei gegangen.

Die Faszination für dieses freie Leben hatte Bienen nicht mehr losgelassen. Doch wie das Leben so spielt, ging er selbst nie tippeln – in Gedanken aber schon. Und an diesen Gedankenreisen ließ Walter Bienen nun seine Zuhörer teilhaben.

„Drei Jahre und ein Tag“ lautet der Titel seiner Führung, denn so lange dauert die Gesellenwanderschaft. Sie startet für den Wandergesellen am heimatlichen Ortsschild. Dort wird der Neue von den Mitgliedern seines Schachtes, also seiner Vereinigung, die sich Rechtschaffene Fremde, Freier Begegnungsschacht, Freie Voigtländer oder auch Rolandsbrüder nennen, verabschiedet. Eine Flasche Schnaps wird am Ortsschild vergraben für die Rückkehr. Dann muss der Neue zum Abschied über das Ortsschild steigen. Zu den Anekdoten, die Walter Bienen erzählte, gehört auch die vom Wandergesellen, der, wohl etwas zu korpulent, beim Überklettern des Ortsschildes für dessen Zusammenbruch sorgte.

Was ist in dem Bündel?

Vom Roßtor ging es zum Alten Rathaus, wo Walter Bienen das Geheimnis lüftete, was die Wandergesellen in ihrem Bündel mit sich führen. Getreu dem Motto „Alles, was Du nicht mitnimmst, brauchst Du auch nicht“ befindet sich nicht viel für die lange Reise in dem zu einem Bündel zusammengeschlagenen Tuch: etwas Unterwäsche, ein Handtuch, Socken und ein wenig Handwerkszeug. Das Bündel nennt sich übrigens Charlottenburger oder kurz: Charlie. Der Stock oder Wanderstab, an dem das Bündel getragen wird, heißt Stenz. Arbeit findet der Wandergeselle unterwegs bei einem Krauter.

Das Schallern probte Walter Bienen sogleich mit seinen Zuhörern. Er packte die Mundharmonika aus und verteilte Textblätter. Klappte auf Anhieb hervorragend. Zwar sieht man, wenn man denn mal einen zu Gesicht bekommt, in der Regel Zimmerleute in der schwarzen Kluft der Holzberufe auf Wanderschaft, doch hatte Walter Bienen auch schon einen Teilnehmer bei einer seiner Führungen, der in der grauen Kluft der Steinberufe aufgetaucht war und mit seinem Wissen diese Führung bereichert hatte.