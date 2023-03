Dicke Luft in Karken : Wird ein Wirtschaftsweg als „Umgehungsstraße“ missbraucht?

Ein schmaler Wirtschaftsweg in der Ruraue bei Karken wie der abgebildete ist Gegenstand eines Prozesses am Verwaltungsgericht Aachen. Foto: MHA/Marc Heckert

Heinsberg Am Ortsrand von Karken herrscht dicke Luft. Ein Anwohner klagt gegen einen Tiermastbetrieb. Der Geruch sei unzumutbar und die Lastwagen würden unmittelbar vor der Außenwand seines Hauses vorbeifahren.

Es könnte eine ländliche Idylle sein am Rand des Heinsberger Stadtteils Karken: Schmucke, moderne Wohnhäuser, drumherum weite Felder, ein Stück weiter nördlich fließt die Rur. Doch was friedlich aussieht, birgt Stoff für einen Streit vor Gericht. Ein Anwohner hat gegen einen nahegelegenen Rinder- und Schweinemastbetrieb Klage eingelegt. Von dem Unternehmen und seiner Biogasanlage gingen unzumutbare Geruchsbelästigungen aus – und die an- und abfahrenden Lastwagen rollten unmittelbar an seinem Haus vorbei. Das sei nicht rechtens.

Neben Gerüchen ist es der An- und Abfahrverkehr zu dem Betrieb, den der Kläger beanstandet. In der Tat führt ein einspuriger Wirtschaftsweg von der zentralen Mühlenstraße unmittelbar an der Außenmauer des Einfamilienhauses vorbei. Er mündet nach rund 300 Metern in einen weiteren Weg, der zum Betrieb führt. „Nachts um 5 Uhr fahren die ersten Güllelastzüge an meinem Haus vorbei“, trug der Kläger vor. Direkt vor seinem Haus müssten die Fahrzeuge bremsen, abbiegen und wieder anfahren.