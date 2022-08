Vorfall in Lindern : Will Landrat Pusch den Grünen Ringk „mundtot“ machen?

Die Geilenkirchener Grünen werfen ihm „übelwollenden Stil“ vor: Sie sagen, dass Landrat Stephan Pusch (Foto) den Grünen Hans-Joachim Ringk „mundtot“ machen will. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Geilenkirchen/Hückelhoven/Heinsberg Der Fraktions-Chef der Geilenkirchener Grünen, Jürgen Benden, wirft Landrat Stephan Pusch (CDU) übelwollenden Stil und unwürdiges Verhalten vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dazu Benden: „Mit Bitterkeit ob der politischen Kultur im Kreishaus nehmen wir die durch den Landrat Pusch in die Öffentlichkeit gezerrte Debatte, ob sich ein Kommunalpolitiker, hier unser grüner Hückelhovener Ratskollege Ringk, unbotmäßigen Gebarens gegenüber dem Wirtschaftsförderer Schirowski schuldig gemacht hat, zur Kenntnis.“ Benden führt an, dass mehrere Fraktionsmitglieder der Grünen in Geilenkirchen vor Ort waren und „Teile der bisher abgegebenen Darstellungen seitens des Betroffenen und des Landrates als unwahr herausstellen können“.

Zwei Dinge kritisieren die Geilenkirchener Grünen aufs Schärfste und „unterstellen Herrn Landrat Pusch nicht nur schlechten, sondern übelwollenden Stil“. Schirowski hatte gegenüber unserer Redaktion gesagt, dass Ringk schon zu Beginn der Veranstaltung in Lindern durch aggressive Wortmeldungen aufgefallen sei. „Dem widersprechen wir entschieden. Herr Ringk hat sein Anliegen deutlich vorgetragen und, in der Natur der Sache liegend, artikulierte er seinen Widerspruch zum Bauvorhaben nicht zurückhaltend, aber wahrte jederzeit Form und Anstand“, so Benden. Dafür habe es auch merklichen Applaus aus dem Teilnehmerkreis der Bürgerversammlung gegeben.

„Durch diese Falschaussage oder zumindest Produkt einer irrigen Annahme kann Herr Schirowski den dadurch entstehenden Eindruck nicht verhindern, dass hier und auch in seinen Folgeaussagen zu dem ,Vorfall‘ etwas bewusst aufgebauscht wird“, folgert Benden.

Dass Schirowski und die beiden von ihm benannten Zeugen des Wortgefechts „prominente Beschäftigte der Kreisverwaltung“ sind, führt die Geilenkirchener Grünen zu ihrem zweiten Kritikpunkt: „Hätte Herr Landrat Pusch, wie er in seinem öffentlichen Schreiben erklärt, vor allem seine Fürsorgepflicht als Arbeitgeber im Blick gehabt, wäre entweder ein entsprechender juristischer Schritt oder ein auf Ausgleich bedachtes Gespräch zur Wiederherstellung der Würde des angeblich Geschädigten ein probates Mittel gewesen“, so Benden.

Beides habe Pusch nicht getan, er sei stattdessen an die Öffentlichkeit gegangen. Er nutze den Fall, „um seine parteipolitischen Ambitionen knallhart durchzudrücken“, so der Schluss von Benden. „Knallhart deswegen, weil er damit bewusst beabsichtigt, einen zumindest heute nun prominenten Gegner des LEP Lindern als eines öffentlichen Amtes unwürdige Person zu diskreditieren und damit ,mundtot‘ zu machen“, so Benden. Er wirft dem Landrat vor, damit die Würde der demokratischen Kultur mit dem politischen Gegner und der Würde des Amtes nicht gerecht zu werden.

(ger)