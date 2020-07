Sitzblockaden auf L277 : Wieder Proteste am Tagebau Garzweiler

Erkelenz Auch am Dienstagmorgen haben Aktivisten gegen den Abriss einer Landstraße für den Braunkohletagebau Garzweiler protestiert. Zwei „kleinere Gruppen“ machten auf der Straße jeweils Sitzblockaden, wie ein Polizeisprecher sagte.

Am Montag hatte bei Protesten in dem Bereich ein Mann nach Polizeiangaben zeitweise einen Abrissbagger besetzt. Ein Sprecher des Energiekonzerns RWE nannte die Kletteraktion „lebensgefährlich“. Bereits am Wochenende hatten mehrere Hundert Menschen gegen den Abriss der L277 im Erkelenzer Stadtteil Keyenberg im Kreis Heinsberg protestiert. Nach RWE-Angaben arbeitet sich der Tagebau nach Westen vor und erreicht in wenigen Wochen die betroffene Straße. Die Abrissarbeiten sollen demnach bis September dauern.