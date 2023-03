Granterather unterstützt Projekt vor Ort : Wie Ziegen in Burundi Leben verändern

Austausch über das Projekt mit dem Botschafter-Ehepaar in Burundi: Herbert Münch, Botschafter Dieter Reinl samt Gattin Iris sowie Karl Mones (v.l.n.r.). Foto: Privat

Erkelenz Tiere können in Afrika Wunder bewirken: Mit ihrer Milch, ihrem Fleisch und ihrem Fell stabilisieren sie das Einkommen ganzer Familien. Ein Granterather hat in Burundi das Ziegenprojekt unterstützt. Was er dabei erlebt hat.