Steuersätze im Vergleich : Wo Sie im Kreis Heinsberg die wenigsten Steuern zahlen

Wassenberg zählt bei der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer zu den günstigsten Kommunen in NRW. Foto: MHA/Marc Heckert

Kreis Heinsberg Im Kreis Heinsberg werden Einwohner und Unternehmen unterschiedlich stark zur Kasse gebeten. Wo 2022 die niedrigsten und höchsten Sätze verlangt wurden, zeigt eine jetzt veröffentlichte Übersicht.

Gewerbesteuer

Städte und Gemeinden in NRW bitten Gewerbetreibende mehr als anderswo im Land zur Kasse: Für Unternehmen kann sich daher ein Blick in den Kreis Heinsberg lohnen. Die Hebesätze der Gewerbesteuer haben im Jahr 2022 in fast allen Gemeinden (96,5 Prozent) in Nordrhein-Westfalen 400 Prozent oder mehr betragen. Wie das Statistische Landesamt NRW mitteilt, fanden Gewerbetreibende in NRW damit höhere Hebesätze vor als in den meisten anderen deutschen Gemeinden. Doch es gibt auch Ausnahmen – wie die Gemeinde Wassenberg.

Hier lag die Gewerbesteuer im vergangenen Jahr bei 395 Prozent. Die Kommune landet damit fast in den Top Ten der niedrigsten Hebesätze in NRW (Rang 384 von 396 der höchsten Hebesätze). Ebenfalls zu den attraktiveren NRW-Kommunen für Gewerbetreibende zählen Gangelt auf Rang 345 (416 Prozent) und Hückelhoven auf Rang 331 (417 Prozent). Übach-Palenberg kann mit einem Gewerbesteuer-Hebesatz von 475 Prozent (Platz 119) schon fast als negativer Ausreißer im Kreis bezeichnet werden. Den zweithöchsten Satz im Kreisgebiet hat mit 433 Prozent die Mühlenstadt Wegberg (Rang 257).

In NRW meldeten Monheim (Kreis Mettmann) und Leverkusen mit je 250 Prozent die geringsten Hebesätze. Deutschlandweit ist es Langenwolschendorf (Landkreis Greiz/Thüringen) mit 200. Am höchsten – auch im Bundesvergleich – war dieser Wert 2022 in der Gemeinde Inden im Kreis Düren (650 Prozent). Auf den weiteren Plätzen folgen die Städte Oberhausen und Mülheim an der Ruhr mit je 580 Prozent.

Gewerbesteuern sind ein umstrittenes Thema. Kritiker werfen zum Beispiel Monheim vor, eine „Steueroase“ zu sein und auf Kosten anderer, ärmerer Kommunen Unternehmen anzuziehen. Tatsächlich sind Kommunen mit einem hohen Hebesatz häufig hoch verschuldet und sehen daher keine andere Möglichkeit, als den Hebesatz hoch zu lassen oder anzuheben. Auch Übach-Palenberg war lange Zeit Stärkungspaktkommune.

Grundsteuer B

Bei der Grundsteuer B gibt es im Kreis Heinsberg ebenfalls Kommunen, die gegen den NRW-Trend laufen. 96 Prozent von insgesamt 396 Kommunen setzten den Hebel für die Grundsteuer B im vergangenen Jahr bei über 400 Prozentpunkten und mehr an. Günstiger war es für die Eigentümer eines bebauten oder bebaubaren Grundstücks hingegen wieder in Wassenberg. Mit 375 Prozent landet die Kommune erneut unter den Hebesätzen in NRW auf Rang 387 von 396. Auch in Erkelenz fiel die Steuer vergleichsweise günstig aus. Die Stadt landet mit 390 Prozent auf Platz 381, gefolgt von Hückelhoven (Rang 361 mit 429 Prozent).

Deutlich teurer fiel die Grundsteuer B 2022 erneut in Übach-Palenberg aus (680 Prozent). Die ehemalige Bergarbeiterkommune schafft es damit im NRW-Ranking auf Platz 79 der teuersten Hebesätze. Aber auch der Selfkant bittet mit 660 Prozent ordentlich zur Kasse (Rang 95). NRW-weit am niedrigsten war dieser Hebesatz in Verl im Kreis Gütersloh (190 Prozent); den Höchstwert erhob Hürtgenwald im Kreis Düren (950 Prozent).

Grundsteuer A

Bei der Grundsteuer A wiesen die Gemeinden in NRW im bundesweiten Vergleich dagegen unterdurchschnittliche Hebesätze auf: Während deutschlandweit 88,0 Prozent der Gemeinden Hebesätze von 300 Prozent oder mehr festgesetzt hatten, erhoben in NRW lediglich 43,7 Prozent der Gemeinden Hebesätze für land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen von mindestens 300 Prozent. Mehr als die Hälfte der 396 NRW-Kommunen besteuern Landwirte mit Hebesätzen zwischen 200 und 299 Prozent. In diesem Bereich finden sich auch die meisten Kommunen aus dem Kreisgebiet wieder: Hückelhoven 220 Prozent, Erkelenz 240 Prozent, Gangelt 245 Prozent und Waldfeucht 280 Prozent. Die Kommunen landen damit im NRW-Vergleich der Hebesätze im Mittelfeld.