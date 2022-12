Ein Betroffener berichtet : Wie sieht ein Leben mit HIV aus?

Heinsberg Trotz jahrelanger Aufklärung wissen noch immer zu viele Menschen zu wenig über HIV. Bis heute erleben Betroffene Ausgrenzung und Diskriminierung. Ein HIV-Positiver berichtet anlässlich des Welt-Aids-Tages aus seinem Leben.

Zunächst wusste er nicht, wie sein Leben weitergehen soll. Die Angst, schwer zu erkranken, aber auch vor Stigmatisierung war groß. Zudem fürchtete M., seine Familie und Freunde anzustecken und hatte Sorge, seinem Partner nie wieder nahe kommen zu können. „Mein damaliger Partner hatte in wenigen Monaten 20 Kilogramm Gewicht verloren, ihm ging es immer schlechter, und im Krankenhaus blieb dann irgendwann nur noch eine Möglichkeit übrig“, erinnert sich M. „Drei Tests und einen Termin beim Experten später stand fest, dass auch ich positiv bin.“

Seine Eltern hätten ihn nie richtig aufgeklärt, und so wusste M. zu Beginn seiner Diagnose nur wenig. Dies sei ein Grund, warum er sich heute ehrenamtlich beim AWO Aids-Beratungs- und Hilfsdienst im Kreis Heinsberg engagiert. Zusammen mit Diplom-Sozialpädagogin Rut Hölz macht er Aufklärungsarbeit. Sie gehen gemeinsam in die Schulen im Kreis oder informieren bei Aktionen, wie anlässlich des Welt-Aids-Tages in dieser Woche.