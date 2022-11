Für Freiwillige : Wie die Ersthelfer-App Corhelper eine Helferkette schmieden soll

Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand zählt jede Minute. Die App Corhelper trägt im Kreis Heinsberg seit rund zwei Jahren dazu bei, die Hilfsfrist zu verkürzen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Kreis Heinsberg Wenn Ersthelfer schneller sind als der Rettungswagen, kann das Leben retten. Warum sich bei der Corhelper-App nun auch Laien registrieren können.

Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand zählt jede Minute. Die App Corhelper trägt im Kreis Heinsberg seit rund zwei Jahren dazu bei, die Hilfsfrist zu verkürzen. Kompetente Ersthelfer, die sich gerade in der Nähe befinden – moderne Technik ermittelt in wenigen Sekunden, wer das ist –, zum Patienten zu schicken, darauf basiert das Konzept der Initiative „Aachen rettet“. Die Idee ist so einfach wie sinnig: Über eine spezielle App auf dem Smartphone werden registrierte und qualifizierte Ersthelfer, beispielsweise Sanitäter, Rettungsassistenten, Ärzte, Krankenschwestern oder auch Feuerwehrleute, die sich im Umfeld des Patienten befinden, durch die Kreisleitstelle alarmiert.

Schlägt das Handy bei einem Ehrenamtler in der Nähe des Patienten Alarm, kann er zum Patienten eilen, der sich in unmittelbarer Nachbarschaft oder in fußläufiger Nähe befindet, und mit einer möglicherweise lebensrettenden Reanimation beginnen. Mehr als 600 professionelle Ersthelfer sind in der App bereits registriert und freigeschaltet.

Das Ende der Entwicklung soll das noch nicht sein. „Damals hat uns die Corona-Pandemie dazwischengefunkt. Der Ursprungsgedanke der App war, dass sich Profis sowie Laien in der App registrieren können. Doch mit dem Start des Projekts mitten in der Pandemie mussten wir von diesem Gedanken Abstand nehmen, um die Laien vor einer Infektion mit dem Virus zu schützen. Nun können wir diesen Schritt aber gehen“, sagt Gabriele Schlüter, Ärztliche Leiterin beim Rettungsdienst Kreis Heinsberg. In einem nächsten Schritt wird das System derzeit ausgeweitet: Auch geschulte Laien, die als Ersthelfer tätig sein wollen, können sich nun in der App registrieren. Voraussetzung, sich registrieren zu lassen, ist die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs, der nur eine begrenzte Zeit zurückliegen darf. „Weitere Ersthelfer werden dringend gebraucht!“, macht Schlüter deutlich.

„Mit Hilfe des Projekts können Leben gerettet werden. Den Ersthelfern ist es möglich, dem Patienten wertvolle Minuten bis zum Eintreffen des Notarztes zu schenken, die nicht nur über Leben und Tod, sondern gegebenenfalls auch über Lebensqualität im Falle einer erfolgreichen Reanimation entscheiden“, sagt sie. Denn je länger der Kreislauf stillstehe, umso höher seien die irreversiblen Schäden.

Daher gelte bei der Anzahl der Ersthelfer die Devise: je mehr, desto besser. Ziel sei es, rund ein Prozent der Bevölkerung als Ersthelfer zu gewinnen, das wären rund 2500 Menschen für den Kreis Heinsberg. „Wenn der qualifizierte Ersthelfer um die Ecke wohnt, ist es sehr wahrscheinlich, dass er noch vor dem Notarzt eintrifft. Und je mehr Ersthelfer mit dabei sind, umso wahrscheinlicher ist es, dass sich auch einer in unmittelbarer Nähe befindet“, erklärt Schlüter.

Bis Ende Oktober wurden Ersthelfer im Kreis Heinsberg 318 Mal per App alarmiert, bislang stammten sie aus dem Stab aus Profis. 190 Mal haben Helfer den Einsatz angenommen, in 82 Fällen war der Ersthelfer dann auch vor dem Rettungsdienst vor Ort und konnte mit der Reanimation beginnen. „Bei der Anzahl der kompetenten Ersthelfer ist definitiv noch Luft nach oben, um eine dichte Helferkette zu schmieden“, sagt Schlüter. „Wenn jede Sekunde zählt, ist ein Nachbar schneller vor Ort als der schnellste Rettungswagen.“

Gerade in den sehr ländlichen Regionen des Kreises wie Selfkant oder Gangelt sei die schnelle Reanimation durch kompetente Ersthelfer besonders sinnvoll. „Obwohl Notarzt und Rettungsdienst in nur wenigen Minuten beim Patienten eintreffen – acht bis neun Minuten benötigt der alarmierte Rettungsdienst durchschnittlich, bis er den Patienten erreicht –, kann diese Zeit in kritischen Fällen dennoch zu lang sein, um eine erfolgreiche Wiederbelebung zu ermöglichen“, sagt Schlüter.

Nicht nur Ersthelfer aus dem Kreis Heinsberg können sich in der App registrieren. Das Alarmierungssystem ist einheitlich für die Region Aachen, es beteiligen sich die Kreise Heinsberg, Düren und Euskirchen sowie die Stadt Aachen und die Städteregion an dem Programm. „Das hat den großen Vorteil, dass Ersthelfer nicht nur an ihrem Wohnort Menschenleben retten können, sondern auch beispielsweise Pendler in der gesamten Region Aachen mit ihren 1,3 Millionen Einwohnern in 46 Städten und Gemeinden im Notfall helfen können“, betont Schlüter.